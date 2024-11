Así surgió el Senderito y Parque Temático del Bosque de Niebla en el Pueblo Mágico de Coatepec

El Pueblo Mágico de Coatepec, además de rico café, cuenta con espacios naturales que no muchos conocen, uno de ellos es el Senderito y Parque Temático del Bosque de Niebla.

Se trata de un corredor cultural dedicado al bosque mesófilo de montaña o bosque de niebla, que forma parte de la reserva ecológica Cerro de las Culebras. Este cuenta con un sendero interpretativo sobre la naturaleza de este ecosistema y un Parque Temático con servicios de talleres ambientales, parcelas demostrativas y un mirador.

Sin embargo, aun con toda la biodiversidad con la que cuenta, la Reserva Ecológica Cerro de las Culebras en Coatepec ha sido desaprovechada por las autoridades, afirma Leticia Arriaga Stransky de la Ruta de la Niebla AC, fotógrafa y ambientalista, creadora de este proyecto.

Promotores del sitio buscan apoyos y vinculación / Foto Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

En entrevista, explica que al formarse como asociación civil y percatarse de las riquezas del Cerro de las Culebras, esto se convirtió en un llamado de la naturaleza.

“En plena pandemia se nos ocurrió hacer la asociación civil de la Ruta de la Niebla y comenzar a rescatar esta reserva ecológica que está muy abandonada desde hace muchos años (...) me he percatado que no tiene plan de manejo, está decretado, pero no está cuidado y estaba secuestrado por la inseguridad, la gente ya no venía porque te asaltaban o había problemas”.

Ciudadanos comenzaron a movillizarse

Derivado de ello, comenzaron a realizar un inventario y llevar a cabo actividades artísticas como el concurso de murales para dignificar la entrada al cerro que se había convertido en un espacio para depositar los residuos sólidos en el que participaron decenas de empresas y muralistas.

Posteriormente, narra, se dedicaron a rescatar el andador Justo Sierra, que fue una calle que abrieron las autoridades arbitrariamente para hacer una avenida en el 2008 y que ante el rechazo, se convirtió en un espacio para las personas que caminan.

“Pero desde 2008 a la fecha, se abandonó y prácticamente en la pandemia, en 2021, iniciamos como Ruta de la Niebla AC y con amigos y vecinos del Cerro de las Culebras como comité, a rescatar el andador, limpiamos, sembramos e iniciamos con la actividad de ‘No nos dejes plantados’ porque no basta venir a sembrar sino que hay que cuidar los arbolitos e inventamos la idea de venir a adoptar un arbolito”.

Esta estrategia funcionó tan bien, que los vecinos empezaron a acudir a cuidar sus arbolitos y el problema de inseguridad bajó porque además se apropiaron del Senderito de Bosque de Niebla, de lo que era el andador Justo Sierra.

Con ello dieron inicio también con una campaña sobre la biodiversidad del Bosque de Niebla puesto que había mucha desinformación al respecto, agregó.

“Hicimos concursos de fotografía, actividades para dar a conocer el bosque de niebla y seguimos, ahora con nuestras ediciones que es la colección de miniguías sobre la biodiversidad; comenzamos con la de aves, luego mariposas y ahorita estamos haciendo una tercera publicación sobre árboles nativos del Bosque de Niebla”.

Son esas ediciones, subraya, lo que les ha permitido mantener vivo el proyecto que tras el empuje que lograron con el financiamiento obtenido del programa de “Proyectos para el Fomento Ambiental 2022” de la Secretaría de Medio Ambiente, les permitió llevar a cabo el parque temático. Sin embargo, afirma que se requiere también de darle mantenimiento al área lo que se ha convertido en una ardua labor para la asociación civil.

Se busca acercar a infancias y escuelas

Con ello iniciaron trabajos de reforestación e introducción de especies nativas de bosque de niebla, pues México es el país con mayor biodiversidad de encinos en el mundo, como una labor de restauración, dijo.

“Buscamos acercar, vincular a los niños y las escuelas con la gente que nos puede dar los talleres adecuados para aprender. La idea de este senderito y este parque temático es llevar a cabo talleres, ecotecnias de recolección de agua pluvial, ¿por qué es tan importante recogerla y cómo recogerla y cómo cuidarla? También iniciamos una campaña sobre los polinizadores, la gran función que hacen y que no la conocemos”.

Y es que con la suma del trabajo de reforestación, dijo, han dado cuenta de que existen más de 40 especies de árboles y según el inventario de un botánico inglés, existen 60 especies de aves residentes en el Cerro de las Culebras y 40 migratorias lo que le permitió realizar la publicación de una miniguía de aves.

“Este lugar es un santuario de aves que se encuentra en medio de la mancha urbana en expansión y que es fundamental que los habitantes lo conozcan y tengan la conciencia de su importancia”.

Al señalar que tras dos años de buscarlo, lograron ser donatarios, hicieron un llamado a las empresas que quieran contribuir con el cuidado y conservación de ese espacio a sumarse al proyecto y obtener recibos deducibles de impuestos.

“También a las dependencias de gobierno que tal vez la Secretaría de Educación nos pudiera dar un empujón, también contamos por ejemplo con la Lotería del Bosque de Niebla que es para niños y la idea que he tenido desde hace mucho es llevárselos a los niños a las escuelas para impulsar ese gusto y luego invitar a las escuelas a que vengan a conocer el lugar”.

Ahora tienen el proyecto de llevar a cabo el Museo de la Biodiversidad del Bosque de Niebla que se convertiría en otro atractivo de ese pueblo mágico para que la gente que lo visite se quede un día más, pero también para que los niños, estudiantes, académicos se involucren con esto que “podría ser una puerta al mundo mágico del bosque de niebla”.

