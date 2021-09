¿Te gustan los pajaritos?; te piden no comprarlos, ve el por qué

Óscar Ortega Gómez, observador de aves desde hace unos 20 años en Xalapa, llamó a las personas a no comprar pájaros, a no coartarles su libertad solo porque tienen un plumaje hermoso o porque cantan bonito, ya que eso corta la reproducción de las aves que migran en busca de alimento, pero ya no pueden regresar porque los agarran para venderlos.

“Su delito es ser bonitos o cantar bonito, preferimos que la gente venga a verlos a su hábitat natural, a oírlos cantar, a disfrutarlos”, para lo cual invitó a los interesados a visitar Chavarrillo, municipio de Emiliano Zapata, situado a 20 kilómetros de la capital del estado.

Leer más: Falta de presupuesto y deforestación hace peligrar a animales

En esta localidad, donde se produce el limón, la mandarina, el plátano y el café, lo mismo se puede encontrar aves rapaces, aguilillas camineras, grises, aguilillas auras, se puede ver al cardenal, a las primaveras y en esta época del año se puede disfrutar de las perlitas azules.

Óscar Ortega Gómez, observador de aves desde hace unos 20 años en Xalapa, llamó a las personas a no comprar pájaros, a no coartarles su libertad/Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Local Ambientalistas rescataron halcón peregrino en peligro de extinción

En Chavarrillo se pueden encontrar y conocer los tres tipos de tucanes que existen en México: tucán pico canoa, la tucaneta y el tucán collarejo, lo que es una fortuna, pues se dejan ver y hasta posan para las fotos.

La geografía de Chavarrillo permite disfrutar de especies distintas debido a su planicie y a su parte alta, pues caminando una media hora hacia la parte alta los interesados podrán encontrar los tres tucanes, con sus brillantes colores y sus particularidades, las que pueden ser observadas a detalle gracias al telescopio o binoculares.

La observación de aves en México aún es baja, no como en otros países