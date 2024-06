UMA Punta Gorda, uno de los ecosistemas con mayor biodiversidad del estado

Veracruz, Ver.- En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, este 05 de junio, autoridades de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) Veracruz realizó la entrega del arbolito número 4 millones 81 mil 500 plantas como parte de su compromiso al fortalecimiento de los programas de reformación en su área de su influencia.

Se trata de plantas producidas en la Unidad de Manejo Ambiental (UMA) Punta Gorda, Selva Mediana Baja, un espacio que se ubica en la zona norte de la ciudad de Veracruz, tiene una extensión de 50 hectáreas y alberga cinco ecosistemas y más de 300 especies, entre aves, reptiles, mamíferos e insectos.

La donación de la planta número 4 millones 81 mil 500 se realizó a la Cooperativa Laguna Cabana, actividad que forma parte del programa Asipona verde.

¿Cuál es la importancia de la UMA Punta Gorda, Selva Mediana Baja de Veracruz?

Al respecto, Gilberto Lagunes de la Unidad de Manejo Ambiental (UMA) Punta Gorda, Selva Mediana Baja, recordó que este espacio fue creado en 2005 y forma parte de la Asiponaver, su importancia radica como área de mitigación y hábitat para especies y aves endémicas y migratorias.

“Por ejemplo, muchas especies que son polinizadoras de los árboles que tenemos en la ciudad puede que vivan aquí, que vayan y forrajean a la ciudad y vengan a este lugar”.





La donación de la planta número 4 millones 81 mil 500 se realizó a la Cooperativa Laguna Cabana

“En bien curioso darnos cuenta que a la mejor la reducción que se fue dando con el crecimiento de la mancha urbana y el crecimiento del puerto, lo que hizo fue que contuvo a las especies y hemos encontrado una especie de zorrillo que su género es espegiogales, es una especie que no se tenía registro para Veracruz, no se sabía de su existencia hasta que lo encontramos aquí. No es que alguien lo haya liberado es que esa población existe”, comentó.

De ahí que insistió que este lugar ha servido de reservorio no solo para esa ese mamífero sino para otras especies que se desconocía su existencia en la entidad y que se han ido encontrando en este sitio.

Aunado a que este lugar sirve para fomentar la concientización entre las nuevas generaciones la importancia del cuidado de los ecosistemas y mantener espacios verdes.

Punta Gorda, Selva Mediana Baja tiene una extensión de 50 hectáreas y alberga cinco ecosistemas y más de 300 especies, entre aves, reptiles, mamíferos e insectos

Es de recordar que la Asiponaver cuenta con tres Unidades de Manejo Ambiental en una superficie de más de 70 hectáreas, dedicadas fundamentalmente a la producción de plantas, educación ambiental y a la conservación de la biodiversidad.

Se trata de la Vivero –Asiponaverde; Pinera Miguel Ángel de Quevedo y Punta Gorda Selva Mediana-Mangle, que son el resultado de los esfuerzos realizados por las autoridades portuarias para contrarrestar los efectos ambientales de la ampliación del Puerto de Veracruz.