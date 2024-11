Más del 60 por ciento del agua que se desperdicia en casa se va por el baño

Del agua empleada en los hogares, 66% se utiliza para bañarse y el sanitario, lo que indica que persiste una falta de conciencia ambiental para enfrentar la escasez de este recursos, expuso el investigador del Instituto de Ecología (Inecol), Andrés de la Rosa Portilla quien exhortó a priorizar una gestión eficiente sobre nuevos abastecimientos.

Al participar de la conferencia Agua Limpia, ecosistemas saludables y ciudades sostenibles: La ruta hacia la sostenibilidad, en el marco del X Simposio de otoño realizado en la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana, expuso que la situación de la crisis hídrica que se vive y que tiende a agudizarse llama a no solo exigir ese recursos, sino a denunciar su uso irracional.

Resalta que es imprescindible reducir nuestra huella al disminuir los residuos y aumentar nuestra resiliencia y vulnerabilidad.

Resalta que es imprescindible reducir nuestra huella al disminuir los residuos y aumentar nuestra resiliencia y vulnerabilidad

“Si yo me preparo, voy a ser menos vulnerable ante todos estos efectos. Hay que informarnos para informar, hay que ser una voz por el clima. Es decir, debemos compartir información y no solo atesorar como si fuera para nosotros. Así no soy el único que sabe y se prepara, también el vecino, mi familia y colonia”.

¿En qué área del hogar se gasta más agua?

Ante estudiantes y catedráticos de la Facultad de Biología los llamó a sumarse a la acción climática, y sobre todo, a denunciar su mal uso. Lamentó que 66% del agua que se utiliza en los hogares sea para bañarse y en el sanitario, así que hay que iniciar en casa.

Precisa que el punto es que a veces se niegan tanto los efectos del cambio climático que se ha generado por el ser humano, y pensamos que no vale la pena hacer algo en la casa si todos la tiran.

¿Cómo ahorrar el agua en el baño de nuestra casa?

Andrés de la Rosa exhortó a realizar acciones desde lo más básico. “Si tú cuidas el agua en tu casa con cosas muy simples como poner una botella llena en la caja de agua, cada vez que se le jale al WC, vamos a ahorrar esos 600 mililitros de agua. Tu tinaco va a tener más agua si no la desperdicias, de lo contrario serás más vulnerable en el periodo en que no tenemos agua en la ciudad”.

Indicó que sí se puede hacer algo, sí se puede hacer una diferencia si se cuida el agua. “Si cuando no hay agua metes una cubeta para utilizarla para las necesidades más básicas en el WC, cuando te bañas puedes tener ahí esa agua y reutilizarla y todo eso te va a permitir vivir al menos otras dos semanas sin el líquido en épocas complejas”.

Nuevas fuentes de abastecimiento

“La ciudad no resolverá su problema de agua con nuevos abastecimientos, ¿en realidad resolverán el problema?”, reflexionó.

Añadió que en la situación actual aun con otro pozo se tendrá el mismo resultado si no se optimiza el recurso, si se tira en las calles por lo que hay que dejar de ser ineficientes en su distribución y uso y aclaró que los tandeos también están equivocados.

“Se necesita un plan de gestión, que permita ahorrar en cajas el agua pluvial, para eso se necesitaría ser eficiente, hacen falta nuevas fuentes de captación, utilización y almacenamiento en zonas urbanas y rurales, es mejor que nuevas fuentes de abastecimiento”.





