"No es transformación es deforestación", gritan vecinos por tala de árboles

"No es transformación es deforestación", "Vida sí, muerte no", gritan vecinos de las zonas aledañas al puente que se pretende construir en Lázaro Cárdenas a la altura de la plaza Urban Center que se manifestaron afuera de Palacio Municipal para exigir una vez más la cancelación de esa obra.

Isabel, vecina de la colonia Rafael Lucio, dijo que se trata de ciudadanos que no pertenecen a ninguna organización ni partido político, pero que están preocupados por el derribo de árboles en esa zona.

"Es un tramo grande donde se van a talar más de 64 árboles nativos de la región, que están sanos, que están bien, que nos dan oxígeno, que bajan grados de calor, que ayudan a mitigar toda la contaminación que existe por los autos y quieren hacer este puente en una zona donde además no se hace tráfico".

Agregó que esos árboles representan vida y bienestar para los vecinos de esa zona pues en la parte de Plaza Américas con la realización de puentes y la tala de árboles se hizo una plancha de cemento "donde puedes freír un huevo cuando hace mucho calor y los vecinos no queremos eso".

Refirió que tienen derecho a tener árboles y no en la zona de Coapexpan o cualquier otra reserva natural donde la autoridad dice que va a reforestar, pues son árboles que van a tardar en crecer de 5 a 10 años, sin poder dar los beneficios a la población que un árbol adulto da.

"Y además va a ser difícil dar el seguimiento porque no sabemos si realmente los van a sembrar, los van a cuidar y de todos los árboles que siembren, un porcentaje mínimo es el que va a realmente crecer y sobrevivir porque no van a sobrevivir todos los árboles y tampoco es una opción inmediata para la cotidianidad de las personas que viven en esas avenidas y cerca de esas colonias".

Señaló que no buscan negociar con ninguna autoridad, pues lo único que quieren es que se escuche a la ciudadanía y que se cancele esa obra y no se corte ningún árbol.

Sobre las acciones de remediación que ha anunciado el gobierno dijo que no hay certeza de que se vaya a cumplir con ello, por lo que hay desconfianza y seguirán insistiendo en la necesidad de cancelarlo.

Vecinos exponen que tienen derecho a tener árboles | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

"Ni siquiera creo que sea real y además en 2014, 2015 cuando estaba Javier "N" (exgobernador) se quería hacer un distribuidor vial en esa zona hacia la avenida Xalapa y se querían talar también todos los árboles de donde está la olla y la gente, los vecinos también se organizaron, hubo estudios por especialistas y determinaron que no era viable y se canceló la obra que fue el PRI no veo porque ahora con Morena que se supone que escucha a la gente, no se pueda cancelar si no la queremos", añadió.