El Palacio de Hierro de Orizaba ¡es el único palacio de arte moderno en el mundo!

Veracruz posee 6 hermosos Pueblos Mágicos que seguro te encantarán, uno de ellos es Orizaba, también conocido como la ‘Ciudad de las Aguas Alegres’. En esta ocasión te hablaremos sobre el Palacio de Hierro de Orizaba y seguro te sorprenderá saber que ¡es el único palacio de arte moderno en el mundo!.

Esta bonita ciudad tiene diversas atracciones turísticas que seguro te fascinarán, desde museos, parques, un teleférico, entre otras. Se ubica en el centro geográfico de Veracruz, en la región de las altas montañas.





¿Cuándo se inauguró el Palacio de Hierro de Orizaba?





Este hermoso palacio fue inaugurado el 16 de septiembre de 1894, se trataba de la sede del Palacio Municipal. Su estilo es el art noveau.

Fue diseñado por Gustave Eiffel, un ingeniero y arquitecto francés. Seguro su nombre te sonará conocido, esto se debe a que algunas de sus obras más importantes fueron: la Torre Eiffel, el Viaducto de Garabit, entre otros.





¿Cómo llegó a Orizaba el Palacio de Hierro?





Este increíble edificio fue trasladado en partes desde Bruselas, Bélgica hasta el puerto de Veracruz, y posteriormente se envió por tren a Orizaba.

Fue elaborado con hierro y acero forjado galvanizado, su estructura es desarmable, con puertas y ventanas de madera, adentro posee varios barandales de hierro, un reloj para su torre, hay diversas obras de arte por todo el palacio, además, el piso y techo es color ladrillo, lo que le da un toque más pintoresco.

Fueron manos mexicanas las que se encargaron de armar este recinto, pues la mano de obra belga era demasiado costosa.





¿En dónde se encuentra el Palacio de Hierro de Orizaba?





El Palacio de Hierro de Orizaba se encuentra ubicado en Francisco I, Madero Norte s/n, entre Poniente 2 y Poniente 4, en Orizaba, Veracruz.





¿Qué se puede hacer en el Palacio de Hierro?





Si deseas conocer este bello rinconcito orizabeño que te hará sentir como si estuvieras en la mismísima Francia, debes saber que actualmente alberga las oficinas de Turismo, además, podrás conocer otros museos que están dentro del Palacio de Hierro:

-Museo de la Cerveza

-Museo del Fútbol

-Museo Raíces de Orizaba

-Planetario Rodolfo Neri Vela (para los amantes de los astros).





Además, los visitantes podrán tomar algo en su cafetería, que es una de las más bonitas y elegantes de Orizaba.

Después de haber recorrido el el único palacio metálico Art Nouveau en el mundo, pueden aprovechar para pasear por el centro o para visitar la icónica Catedral de San Miguel Arcángel y tomar unas fotitos.

¿Cuánto cuesta ingresar al Palacio de Hierro de Orizaba?





De acuerdo con el Ayuntamiento de Orizaba existe el pase Oritour, con el que podrás tener acceso a 14 museos ubicados en el Centro Histórico de Orizaba.

El costo de este pase es de 50 pesos por persona, (niños menores de 3 años no pagan). Los orizabeños que lleven su credencial accederán gratis.

Además, en la tienda de souvenirs del Palacio de Hierro venden el pasaporte ‘Ruta Mágica’ el cual es excelente para recordar tu visita al bello Orizaba, además, te ayudará a conocer más sobre la historia de cada sitio que visites.