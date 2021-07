El peculiar caso de Paige DeAngelo: la modelo que tiene dos úteros y dos vaginas

La plataforma TikTok es conocida por los millones de videos que se comparten día con día, algunos de bailes, otros de tips, e incluso hay algunos videos informativos.

En esta ocasión, una modelo llamada Paige DeAngelo se encargó de compartir mediante la red social su insólito caso y se volvió viral.

La joven de 20 años padece de difeldo uterino, que es una malformación congénita en la que el útero se divide en dos partes por un tabique; posee dos úteros, dos vaginas, y por lo tanto, dos períodos menstruales.

Ella explicó que, al tener dos aparatos reproductivos, podría quedar embarazada en ambos sin darse cuenta. Lo cual representa un gran riesgo.

“La gente piensa que [tengo] dos vaginas separadas en el exterior [de mi cuerpo], pero ese no es el caso, por eso no me enteré durante 18 años. Cada ‘lado’ tiene la mitad del tamaño de una vagina normal. No causa ningún problema, pero definitivamente se nota”, expresó.

Según narra, se percató que padecía útero didelfo debido a sus periodos, los cuales eran irregulares e incluso ha llegado a presentar dos al mes.

La modelo descubrió su condición durante un chequeo que se realizó con un ginecólogo cuando tenía 18 años.

Otro de los riesgos que corre al tener dos úteros es el que es más propensa a tener abortos espontáneos y partos prematuros. Además, en caso de que la joven desee tener hijos, deberá buscar a una madre sustituta.

Pese a su condición, DeAngelo mencionó que está en una relación y también señaló que lleva una vida sexual normal.

“¡Tengo novio ahora mismo y todo funciona en ese sentido!” dijo.

Cabe mencionar que, Paige ha utilizado su cuenta de TikTok para difundir información sobre su padecimiento, allí narra cómo ha sobrellevado la enfermedad y da datos muy importantes, que le pueden servir a personas que, como ella, son especiales y tienen difeldo uterino.