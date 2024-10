Sazón de Doña Chuy es el favorito de Alto Lucero, ¿cómo llegar a su cocina desde Xalapa?

Doña Chuy es toda una referencia en Alto Lucero gracias a su buen sazón y su pasión por la cocina.

Desde las 6 de la mañana inicia actividades en su fonda de la zona centro de ese lugar, en donde con agrado atiende personalmente a su clientela. Ella trabaja todos los días y la apoyan dos mujeres jóvenes en la elaboración de los platillos y en la limpieza.

Doña Chuy una vida en la cocina

Su nombre es María de Jesús Salas Aguilar, pero en Alto Lucero es mejor conocida como Doña Chuy; cualquiera puede decir en dónde se encuentra su establecimiento y no pasan por alto recomendarla por el buen sabor de sus platillos.

Por las mañanas, Doña Chuy realiza picaditas, enchiladas, tacos al pastor, de cochinita pibil, tapaditas, tostadas, empanadas y tacos dorados que van acompañados de crema y aguacate, según el gusto del cliente.

A partir de las 9, "ya hay comida corrida", entre la que hay huevos al gusto, milanesas, sopa, arroz y algún guisado, sin omitir las bebida refrescante, que pueden ser de frutas de la temporada.

En su fonda atiende con una gran sonrisa a estudiantes, familias, taxistas, comerciantes e incluso habitantes de poblados cercanos que llegan directamente para deleitarse con sus platillos. "Aquí vienen de Monte Verde, Las Hayas, Tierra Blanca, Mafafas, Reforma, Cerrillos de Díaz y hasta de Xalapa", presume con orgullo.

Un cura entre sus clientes más frecuentes

Entre sus clientes también hay un padre de la Ciudad de México que cada año va a Alto Lucero al aniversario luctuoso de una persona; cuando está en camino "me marca y me dice: 'Chuy, voy y necesito enchiladas alteñas' y me pide como 30 o 40 tapaditas, pues llega con varias monjitas".

Doña Chuy siempre pone en práctica su mejor receta para la elaboración de los platillos, que consiste en tener gusto por cocinar, esmero para que salgan bien y un buen sazón para cautivar a la clientela.

Hace 19 años comenzó con la venta de comida en Alto Lucero, sin embargo, 13 años antes dejó satisfechos a una sin número de paladares en diferentes municipios del sur del estado.

Basta con llegar al centro de Alto Lucero y preguntar a algún taxista por Doña Chuy para que de inmediato responda cómo llegar a su fonda. Lo mismo pasa en el parque e incluso en calles más alejadas, pues casi todos saben quién es.

"Mucha gente me saluda y me conoce. Cuando voy a fiestas, me saludan en medio de la música", sostiene con agrado.

