¿Te toca compra los útiles? Nosotros te decimos cuáles son los cuadernos más duraderos, según Profeco

Es importante destacar que en la compra de útiles escolares para el regreso a clases se debe pensar en el ahorro, pero también se puede tratar de hacer un gasto razonable y además comprar artículos que sean de calidad, la idea es hacer un solo gasto que dure, de preferencia, todo el ciclo escolar.

Actualmente en el mercado se encuentran sin fin de marcas de libretas y cuadernos, por lo tanto en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), analizaron cuales son las marcas que más podrían durar con el uso adecuado.

De una muestra de 34 marcas de cuadernos tamaño profesional, estas fueron las que resistieron el desprendimiento de sus pastas y se llevaron una “excelente” calificación.

Norma, cosido de 100 hojas, Office Max, con espiral SKU 64375, Manufacturas 8-A, Roca Plus, Scribe, in Black 2270, First Class, pasta dura, modelo 5038, First Class, pasta dura, modelo 5040, First Class, pasta dura, modelo 4571, Norma, Jean Book, First Class, pasta dura, modelo 4507, Scribe, In colors, modelo 1070, Scribe, Excellence pasta dura, modelo 9453, Back 2 School, cosido, modelo JCR CPB2-B y Scribe, Mega Plus, modelo 7510.

En el segmento de cuadernos plastificados de 100 y 105 hojas, al terminar la evaluación en acabados, gramaje de hojas, resistencia al borrado, tuvieron una calificación “suficiente” las marcas: Norma, Girly Notes, Norma, UNO, Nine to Five, modelo JCR-DRN2F-A.

Los no plastificados con calificación de “suficiente” fueron: Sazz, modelo RY933448, U-Pack, modelo 668542. Los cuadernos que resistieron lo suficiente al borrado son: Nine to five, JCR-DRN2F-A, Back 2 School, cosido JCR-CPB2S-B y Sazz, RY 93448.

En dicha evaluación también se incluyeron los cuadernos profesional de 90, 100 y 105 hojas, cosido o con espiral metálico y de plástico, de los 34 evaluados siete son de pastas no plastificada y el resto son de pastas plastificadas, los que lograron una calificación “excelente” fueron Norma, de colores, cosido y Estrella, modelo 0541, cosido.