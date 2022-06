¡Espectacular! Así captaron la alineación de planetas desde Xalapa

El cielo veracruzano presenta a Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno con un invitado extra, pues la Luna creciente se coloca entre Venus y Marte tomando el espacio de la Tierra.

De acuerdo con información de Sky&Telescope, Mercurio salió aproximadamente una hora antes que el Sol lo que propició que las personas pudieran ver la alineación completa sin dificultad alguna desde Xalapa, Veracruz, Córdoba, Orizaba y prácticamente en todo el territorio nacional. En México el mejor momento para ver la alineación surgió cerca de las 05:36 horas.

Saturno estuvo presente en el cielo desde las 11:36 horas del jueves siendo sus anillos los más brillantes y visibles. Posteriormente se notó la presencia de Júpiter a la 01:49 de la madrugada de este viernes y seguido de él apareció a las 02:39 horas el planeta rojo, Marte con sus tonos amarillo y naranja.

Venus nos mantuvo a la espera, pues no se logró apreciar hasta casi las 05:00 horas de este viernes pero valió la pena la espera pues se mostró más brillante que los demás.

Finalmente Mercurio cerró con este espectacular evento astronómico al ser visto sin necesidad de telescopio o binoculares cerca de las 05:36 horas permaneciendo visible hasta que el Sol "borre" a todos los planetas del cielo.

De acuerdo con Michelle Thaller, astrónoma de la NASA esta conjunción quíntuple solo sucede una vez casi dos décadas siendo la pasada ocasión el 2004 y la próxima hasta el año 2040, hecho que se debe a sus diferentes órbitas e inclinaciones.

Si no tuviste oportunidad de verlos alinearse, aun puedes localizar a algunos por separado: podrás apreciar mejor a Venus, el 26 de junio, Mercurio el 27 de junio y Saturno el 9 de julio.

¿Qué es un desfile de planetas?

Aunque no existe un término oficial para nombrar al desfile de planetas en el ámbito científico, sí se usa en astronomía para indicar un evento de este tipo y se distinguen los siguientes:

• Mini desfile de planetas: 3 planetas

• Pequeño desfile de planetas: 4 planetas

• Gran desfile de planetas: 5 o 6 planetas

• Desfile completo de planetas: todos los planetas del Sistema Solar (+ a veces Plutón)

¿Qué otros acontecimientos se podrán apreciar?

Otros acontecimientos que no puedes perderte son: seis lunas llenas más en 2022, según The Old Farmers' Almanac.

• 13 de julio: Luna de ciervo

• 11 de agosto: Luna de esturión

• 10 de septiembre: Luna de cosecha

• 9 de octubre: Luna de cazador

• 8 de noviembre: Luna castor

• 7 de diciembre: Luna fría