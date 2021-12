Estas son las melodías navideñas que tienen una historia triste detrás y no lo sabías

Para muchos la Navidad es una de sus celebraciones favoritas, pues se trata de una época llena de alegría, armonía, paz y mucho amor, con regalos, convivencia familiar y las calles llenas de colores y luces.

Las canciones y villancicos navideños no pueden faltar en la cena de Navidad y durante todo diciembre.

No obstante, muchos compositores han visto esta celebración como un momento amargo y triste y lo han plasmado en distintas canciones.

Aquí te dejamos algunas canciones consideradas los temas musicales más tristes y que podrían deprimir a cualquiera en una de las temporadas más felices de todo el año.

"Amarga Navidad"- Jose Alfredo Jiménez

Este hombre es uno de los ídolos de muchos mexicanos. Le cantó a esta época del año pero basándose en un momento triste y lleno de desamor.

Se trata de una canción ranchera en la que el artista le habla a una mujer que arruinó su Navidad por una desidia durante Nochebuena.

"Diciembre me gustó/ Pa' que te vayas/ Que sea tu cruel adiós mi Navidad/ No quiero comenzar el año nuevo/ Con ese mismo amor/ Que me hace tanto mal", dice la letra de la canción.





"Mamá, ¿dónde están los juguetes?"- Oswaldo Oropeza





Esta es una de las canciones navideñas más populares de Colombia y Venezuela. Narra la historia de una niña que se levanta en Navidad pero no ve ningún regalo debajo de su árbol, por lo que le pregunta preocupada a su mamá si el Niño Dios la quiere.

"Será que tú hiciste algo malo y el niñito lo supo, por eso no los trajo", dice la triste canción de Navidad.

La canción es todo un éxito pese a la letra tan triste que tiene, es considerada un villancico que no puede faltar en las fiestas navideñas.

"El niño que Santa Claus Olvidó"- Nat King Cole





Nat King Cole tenía una voz inigualable y perfecta para cantar temas llenos de melancolía.

Canta otros éxitos navideños como ‘Noche de Paz’, con los cuales ha logrado transmitir paz durante la época navideña.

Ninguna de sus canciones causa tanta tristeza como ‘The Little Boy that Santa Claus Forgot’, la cual cuenta la historia de un pequeño que a pesar de no haberle pedido muchas cosas a Santa, este no le llevó nada en Navidad.

Este tema recuerda a las personas que lamentablemente no tienen tanta fortuna durante las fiestas decembrinas.

"¡Maldita Navidad!" - Gabriel Romero

Esta canción es del colombiano Gabriel Romero, quien plasmó en su tema su lucha contra la felicidad exagerada de esta temporada navideña.

Se convirtió en un himno de las personas que detestan la Navidad y todo lo relacionado a esta celebración.

"Ay maldita Navidad/ Ya vienes con tu bullicio/ Veo que todos se divierten/ Para mí es un sacrificio", dice la letra de su canción.

Y tú, ¿qué otras canciones deprimentes sobre Navidad has escuchado?