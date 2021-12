Este Año Nuevo come más de 12 uvas; conoce sus increíbles beneficios

Hay inmensidad de frutas y verduras que podemos encontrar en el mercado a lo largo del año, sin embargo, lo más saludable es consumirlas de temporada.

Las uvas son una de las frutas típicas de Navidad, pues son las elegidas para despedir el año y pedir deseos para el que viene.

Leer más: Estas son las canciones que no pueden faltar en tu playlist de Navidad

Doble Vía Así puedes proteger a tu mascota de la pirotecnia esta Navidad y Año Nuevo

No solo es recomendable comerlas en esta ocasión tan especial, puesto que aportan varios beneficios a la salud; aquí te decimos algunos de ellos.

Hay varios tipos de uvas; negras, rojas, verdes, amarillas, sin embargo, todas aportan beneficios muy grandes que podrían mejorar tu salud, ya que todas son ricas en nutrientes y en antioxidantes.

Beneficios de consumir uvas

Tienen vitaminas y minerales

Las uvas poseen una gran cantidad de vitaminas y minerales, 100 gramos de uvas pueden llegar a aportar hasta el 36% de lo recomendado para tu organismo diariamente.

Ayuda a disminuir el daño causado por enfermedades cardiovasculares

Gracias a los antioxidantes que posee, puede ser beneficioso para minimizar los efectos de enfermedades como la diabetes, el cáncer, y otras enfermedades cardiovasculares.

Protección contra el cáncer

Las uvas y sus semillas pueden tener una eficacia quimiopreventiva contra algunos tipos de cáncer, según varios estudios publicados en The Journal Of Nutrition, y el Journal of Oncology.

Dichas investigaciones afirman que consumir uvas, sobre todo negras, podría prevenir el cáncer de próstata y el cáncer de mama.

Aportan energía

Las uvas poseen altos niveles de azúcar, por lo tanto, son muy buenas para aportar energía, puedes consumirlas antes de hacer ejercicio o alguna actividad física.

Mejor memoria, ánimo y atención

Consumir uvas en tu dieta podría mejorar la atención, la memoria y el estado de ánimo de las personas. Lo anterior fue afirmado por estudios del Frontiers in Pharmacology, entre otros.

Lo anterior se debe a que el resveratrol es el principal autor de estas mejoras cognitivas.

También podría ayudar a prevenir el alzhéimer.

Combaten el envejecimiento prematuro

Las uvas actúan como un potente antioxidante natural, por consiguiente, ayudan a combatir el envejecimiento prematuro creado por los radicales libres.

También se puede utilizar como mascarilla para hidratar tu rostro y combatir las arrugas.

Protegen los huesos

Consumir uvas puede aportar manganeso, potasio, magnesio, calcio, fósforo y vitamina K, los cuales son compuestos muy importantes para tener una excelente salud ósea.

Varias pruebas realizadas en ratones han confirmado que el resveratrol hace que aumente la densidad ósea cuando se toma durante ocho semanas, además de retener mejor el calcio de la dieta, tal y como se explica en un estudio chino y en otro estadounidense.





Ahora ya conoces algunos beneficios que aporta esta fruta popular de Año Nuevo, y tienes varias razones para consumir más de 12 en tu cena familiar y en cualquier otra ocasión.