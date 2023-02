¡El que se duerme pierde! Si no aguantas la fiesta, Beto´s Bar, no es para ti [Video]

¿Quieres una experiencia diferente? ¿Cansado de los típicos bares? No se diga más, si vas de visita la “Sultana del Norte” podrías darte una vuelta por Beto’s Bar, un emblemático lugar en el que el rock, acompañado por una chela, es el momento perfecto para pasar un rato agradable junto a tus amigos, pero existe una regla, la cual no puede romper.

El Bar de Beto se ubica en la calle de Galeana y Arramberri en el centro de Monterrey se ha hecho famoso por su música en vivo y el ambiente que se vive en el lugar, pero su atractivo se vuelto casi un reto ¿algunas vez en la fiesta te has quedado dormido? Si eres de los que no aguantó o simplemente llegaste hasta el final pero te quedaste dormido, ¡cuidado!

En su muro de Facebook se presentan como “un espacio multicultural, escenario de las mejores bandas regionales y extranjeras de música de rock, grunge, hard rock, punk rock, heavy metal, glam rock, rock progresivo, psicodélico, alternativo, reggae rock, ska rock y muchos más”, así que si eras fan de éstos géneros, podrías darte una vuelta por el lugar.

¿Cuál es la regla que no se puede romper en Beto’s Bar?

Si vas a Beto´s Bar sólo debes tener en cuenta su regla principal, ¡no te puedes dormir! Eso es lo que está prohibido, no porque sea algo malo sino porque los trabajadores del bar son tan lindos que te ayudan a despertar ¡con un cubetazo con agua! Así que ya será tu decisión si quieres que se te baje la fiesta todo empapado.

¿No nos crees? Acá te vamos a dejar un par de videos que demuestran que las normas en ese lugar se cumplen, no son letra muerta, es tan famosa la regla que muchos de los clientes que van lo hacen sólo para tratar de quedarse dormidos o ser testigos de que otra persona lo haga, pero lo que podemos analizar con esa regla es que primero te la debes pasar de lujo y después viene la cubeta.

Sin importar la hora, la regla se aplica a todos los que no logran terminar la fiesta en pie, con un simple pestañeo hasta tus acompañantes se hará a un lado para no ser mojados por el "verdugo" claro, existe una persona que es la que se encarga de bañar a los clientes que se duermen.





dónde más? Beto's bar de papá.





Algunos de los comentarios que se publica en la cuenta @narrousky no dejan de ser emojis riendo aunque otros no los bajan de “manchados” aunque al momento no se ha registrado algún accidente “le van a tener que comprar otro celular al don, no sean manchados” “estuvo bien, aquí se viene a consumir a dormir a su casa” “ay que manchados, por reír me voy a ir al infierno jajaja” entre otros.





A dormir a su casa, que el Beto's pierde.





Pero, checando sus redes sociales nos dimos cuenta de una triste noticia, el bar por el momento se encuentra cerrado, algo que para muchos fue un golpe a corazón ya que era su bar de preferencia, aunque prometen que es momentáneo y regresaran con más energía, siempre en voz del ¡metal!