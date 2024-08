“El micrófono te da poder”: Felipe pasó de ser ingeniero a convertirse en anfitrión de eventos

Veracruz, Ver.- Una improvisada intervención como maestro de ceremonia en la boda de una amiga, lo llevó por el camino de presentaciones y celebraciones que hoy lo consolidan como uno de los mejores anfitriones de decenas de eventos que se realizan en la zona conurbada y hasta en otros estados del país.

¿Quién es Felipe Campos?

Se trata de Felipe Luis Hernández Campos, conocido como Felipe Campos el celebrador de ceremonias más reconocido en la zona, quien ha hecho conducciones tanto de fiestas y celebraciones, como eventos oficiales de gobiernos municipales y estatales, educativos, deportivos, de sindicatos, de carnavales y hasta fue miembro de la Corte Real en el 2023.

En entrevista para Diario de Xalapa, Felipe de 41 años, originario de Coatzacoalcos, reconoce que si bien siempre se sintió atraído por la oratoria y la conducción de eventos nunca se imaginó que esta actividad se convirtiera en su sustento económico.

De profesión es ingeniero industrial egresado del Tecnológico de Veracruz, y aunque se desarrolló profesionalmente trabajando para la empresa Pemex en un contrato externo, al final cambió el rumbo de su vida.

¿Cómo cambió su carrera de ingeniero para convertirse en anfitrión de fiestas?

En el 2003 en la boda de una amiga, el maestro de ceremonias no llegó y tuvo su primera intervención de una manera improvisada.

“Hace 21 años una amiga me invita a su boda, yo de broma le dije que quería ser su maestro de ceremonia, pero solo fue un comentario, el día de la boda ella me dice que no había maestro de ceremonias y me pide a mi que diga unas palabras, yo no quería, no me sentía listo, pero me arriesgué, fue mi primera intervención”, señala.

En el 2007 se integró el equipo de transición del gobierno municipal de Veracruz en las áreas de desarrollo social, pero un año más tarde en el marco del Día del Taxista intervino como conductor del evento, siendo notado por el presidente municipal del momento a quien le agrado su trabajo y lo colocó como maestro de ceremonia de los eventos del DIF.

“Ahí inicia toda la aventura como maestro de ceremonia, obviamente me empecé a preparar, tenía conocimientos de oratoria, varias de las dinámicas en la pastoral religiosa donde estuve también me sirvieron y me quede durante todo el gobierno al terminar yo pensé que me iban a dar las gracias, pero la siguiente administración me pide que me quede y la alcaldesa que llegó me pidió que fuera su maestro de ceremonias oficial”, expresa.

Felipe de 41 años, es originario de Coatzacoalcos | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

Dentro de su desarrollo profesional también fue conductor de las festividades más importantes del estado de Veracruz como es el Carnaval.

“Fue una gran experiencia como conductor de las coronaciones y en esa experiencia fue genial, tener el dominio de la fiesta más importante del estado, todo el protocolo de conducción y en esos años cuidábamos mucho el tema de las coronaciones para dar ese lujo, la presencia y hacer la fiesta como se merece”, indica.

En el 2023, amigos proveedores de eventos lo animaron a participar como candidato a rey del Carnaval y aunque no ganó la corona fue parte de la Corte Real como princeso.

Felipe Campos, comenta que aunque no hay una escuela para preparar a los celebradores de eventos, los requisitos es tener claro el papel que se desempeña, prepararse, dirigirse con respeto al público, tener información y dominio de lo que van a hacer y aprender a respirar.

“El micrófono te da un poder de autoridad, pero tienes que saberlo manejar porque no cualquier persona puede hablar en público de forma adecuada, un protocolo requiere un respeto, un conocimiento, una preparación y también requiere una guía adecuada mentalmente y físicamente para hacer que todo fluya alrededor de lo que estás contratado como parte del protocolo, es importante tener claro que como maestro de ceremonia eres una pieza más del evento, porque hay personas que al tomar un micrófono piensan que tienen que lucirse, exhibirse y eso no es lo correcto”, manifiesta.

Felipe Campos se considera un maestro de ceremonia que sigue avanzando y aprendiendo en el camino | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

¿En qué lugares ha sido presentador de eventos Felipe Campos?

Actualmente, Felipe Campos ha sido maestro de ceremonia de más de 500 quinceañeras y bodas, cientos de eventos y aunque su zona de trabajo es la conurbación Veracruz-Boca del Río también se ha presentado en otros estados como Puebla, Quintana Roo, Nuevo León, Ciudad de México y Guadalajara por citar algunos.

“Me he movilizado de tal manera que mi soporte es Veracruz, pero es lo que me ha dado el tema de que me conocen y saben que existe un Felipe Campos conductor de eventos”, destaca.

Refiere que anteriormente la gente optaba por contratar algunos locutores de radio para la conducción de eventos, sin embargo, en la actualidad ya hay personas dedicadas a este rubro, celebradores.

“Hoy hay más perfiles y la verdad es necesario tener más perfiles de conducción porque el trabajo es muchísimo, Veracruz-Boca del Río podemos hablar de que un fin de semana que es el día fuerte estamos teniendo arriba de 25 a 30 eventos, de todo tipo desde bodas, quince años, celebraciones de cumpleaños y todos requieren un conductor”, puntualiza.

Felipe Campos se considera un maestro de ceremonia que sigue avanzando y aprendiendo en el camino y su objetivo es dejar un legado en este rubro y que las personas digan “valió la pena esta persona como conductor e hizo bien su trabajo”.