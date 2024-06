Celebran 100 años del puesto de revistas de “El Chino”, de los más antiguos en Veracruz

Veracruz, Ver.- Con un selecto público de lectores de periódicos y revistas, el puesto de “El Chino”, ubicado en el primer cuadro de la ciudad de Veracruz, cumplió sus primeros 100 años de vida pretendiendo sobrevivir a la tecnología.

Raymundo Márquez Sánchez, actual propietario del local ubicado en la esquina de Independencia y Lerdo, destacó que este puesto fue inaugurado por su abuela materna, María Castillo Peláez, un 13 de junio de 1924 y desde entonces ha pasado por tres generaciones.

¿Cómo inició el puesto de revistas de “El Chino” en Veracruz?

“El puesto lo empezó mi abuelita, la señora María Castillo Peláez, ella llegó de una comunidad de Puebla y se quedó por acá cuando conoció a mi abuelo, después, el puesto pasó a manos de mi papá Raymundo Márquez Castillo, yo empecé a llegar cuando tenía ocho o diez años y ya tengo 60 años aquí, mi hijo Raymundo Márquez Momoa un tiempo estuvo al frente pero no le gustó”, dijo.

Reconoció que con la aparición del Internet y posteriormente el celular, el número de lectores de periódicos y revistas se ha reducido en gran medida.

Incluso comenta que los más jóvenes ni siquiera saben lo que es un periódico, pues han llegado al puesto acompañados por sus padres o abuelos y desconocen que en esas hojas de papel se pueden leer noticias.

“Sobrevivimos a esta época, donde la gente ya no lee periódicos, ni revistas, son selectos, hay jóvenes menores de 15 años que no saben lo que es un periódico, han llegado aquí y no saben y bueno las revistas también ya se venden menos. La gente consulta a través de sus celulares, traen sus dispositivos en la bolsa y se sientan a revisar sus redes sociales o las noticias, ya no les interesa comprar”, expresó.

Raymundo Márquez Sánchez señala que el local inició el 13 de junio de 1924 y se exponían unas cuantas revistas | Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

Sin embargo, puso en claro que mientras siga habiendo un mínimo de lectores y que tenga fuerzas para seguir trabajando, dará continuidad a la historia de este pequeño puesto de revistas.

Mencionó que al ser uno de los puestos más antiguos, los comerciantes de la zona quisieron hacer un pequeño festejo para celebrar el hecho, pues muchos de los grandes negocios de los años 60 a 90 ya desaparecieron, algunos fueron reemplazados por grandes empresas.

Raymundo Márquez Sánchez admite que a veces se va un poco antes cuando se siente cansado | Foto: Raúl Solis | Diario de Xalapa

Este jueves 13 de junio se realizó la celebración donde la marimba tocó algunas melodías en medio de aplausos y felicitaciones para Raymundo, quien es conocido como “El Chino”.