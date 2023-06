Prepara tus mejores pasos: realizarán en Xalapa festival Como Suena La Clave de salsa

Si eres amante de la salsa, en octubre próximo se realizará en Xalapa el Festival Como Suena La Clave con la intención de dar a conocer a las orquestas mexicanas.

Se espera la participación de 12 orquestas del país durante tres días, cuatro por cada uno, y que sea totalmente gratuito y accesible para todas las personas de todas las edades para lo que se buscaría un espacio al aire libre y para lo que están pidieron el apoyo de las autoridades.

El presidente de la Cooperativa Cultural Como Suena la Clave y director de la Orquesta Combo Ninguno, Leonardo Ortiz Chacón expuso que esta música tiene una gran tradición en México y particularmente en Veracruz, aunque la difusión no ha sido la necesaria.

“Nos encantaría la parte de Xallitic que es un foro natural, tiene un propósito cultural sería con la participación de varias orquestas mexicanas, estamos planteándonos el reanudar este Festival Como Suena La Clave en octubre y hacerlo en Xalapa”, dijo.

¿Cuál es el objetivo del Festival Como Suena La Clave?

El evento tiene como propósito mostrar las creaciones originales de las orquestas mexicanas, la manera en que se hace este género musical en México, como una forma de escaparate y ayuda a visibilizar artísticamente a las orquestas nacionales.

“No debemos olvidar que esta música al menos para el caso de Veracruz, por aquí empezó en nuestro país, los primeros antecedentes de lo que hoy se le llama salsa, que llegó con orquestas de son por el puerto de Veracruz y yo creo que dándole continuidad a este desarrollo histórico que nos ha dado a grandes figuras como Toña La Negra, como Emilio Domínguez, Memo Salamanca, La Sonora Veracruz, tanta gente que llevó el nombre de México y de Veracruz fuera de nuestro país por su calidad artística, es que se ha venido realizando desde 1997 este festival”.

Leonardo Ortiz refirió que esta sería la novena edición y que cada una de éstas se dedica a un personaje en especial por sus aportes a la historia de esta música por lo que este año, una vez definida la fecha se tomará esa decisión.

“Se convocan a orquestas con material original, que ya tengan discografía y que tengan una trayectoria, orquestas que por diversas situaciones no han logrado consolidar su trabajo de manera total, son conocidas entre un pequeño núcleo de personas, pero no son convocadas a los grandes festivales donde siempre se les da prioridad a los artistas extranjeros”.

Remarcó que solo en Xalapa no hay un programa en los medios de comunicación que se dedique a la salsa, lo que no significa que a la gente no le guste o la baile, aunque las orquestas que se conocen son las internacionales que tienen una difusión muy amplia.

“Lo único que conocen es lo de las orquestas internacionales que sí tienen una difusión muy amplia y las redes están inundadas de todo su material, nuestras orquestas mexicanas no tienen esa posibilidad y al no haber una radio local que esté difundiendo las creaciones musicales de nuestros artistas es muy difícil llegar al público o hacerse de un público”.

De ahí que la intención del festival sea potencializar estas orquestas para que se consoliden, sean visibles en el ámbito nacional e internacional y que tengan sus propios seguidores como ocurre en otros lados con este género musical.

“El proyecto lo impulsamos a partir de la cooperativa cultural Como Suena La Clave, y sí buscamos apoyos, hemos trabajado ya en el ámbito del transporte y los alimentos, nos falta la parte de los honorarios de los músicos que no se comparan nada con los honorarios de las orquestas internacionales”.

Por ello, dijo que empezarán a tocar puertas con las autoridades una vez que se tenga ya el proyecto por escrito pues necesitarían apoyo con la producción y honorarios, “el resto la cooperativa ha venido trabajando para allegarse de los recursos necesarios”.