Festival Internacional Volare 2024: Café Tacvba será el encargado de cerrar la fiesta

Los organizadores del Festival Internacional Volare 2024 presentaron lo que será su cartelera de artistas oficial para este año en Orizaba, entre los nombres que podemos encontrar en ¡letras grandes! Es el de la icónica banda de Ciudad Satélite, Café Tacvba, quienes serán los encargados de cerrar el festejo.

Antes de presentarte al resto de los artistas, te contamos que todavía estás a tiempo de aprovechar la Fase 0 en las que existen varias promociones para que adquieras tus boletos para el festival, recuerda que se divide en tres secciones, general, preferente y la VIP, que se llama en esta ocasión Hospitality.

Festival Internacional Volare 2024: fechas para el concierto

De acuerdo a los organizadores, el Festival Internacional Volare 2024 solo tendrá un día de actividades en la Ciudad de los Deportes en Orizaba, Veracruz, por lo que tendrás que elegir a que bandas querrás ver, ya que se confirmaron muchos artistas, por lo que te tocará elegir “tus batallas”, ya que no podrás ver a todos al mismo tiempo.

Y se pone complicado, ya que además de los artistas locales, también confirmaron a varias bandas de rock y pop nacionales, las cuales sin duda no te querrás perder, por eso es importante que vayas planeando tu día, ya que el festival contará con tres escenarios, que podría ser el principal, y los anexos.

Festival Internacional Volare 2024: cartelera de artistas confirmados

Los organizadores en su cuenta de Facebook @Festival Internacional Volare soltaron el cartel de la edición 2024, junto a la primera fase para compra de boletos, junto a los beneficios que tendrá cada sección, de acuerdo al costo, aumentan los beneficios que puedes tener durante el festival internacional.

Primero te vamos a presentar a los artistas locales, que son los que inician con las actividades en el festival, Orquesta Contemporánea de Orizaba | MZ Récords Tony Madrid | Fer Vázquez | Galo B2B Jhon Mosh Lil Tato B2B Stalebread | Mike D Brawn | Los Figueroa | Marianella | Alice Baher | Jamm Simplemente.

Chiken Tenders | Softpaw | Dharma | Lucio | Los que no fueron | Fierrón Norteño | Six Son After | Metal Miura | Oviña / Jey F / Alan Dazmel / El Gudi, si buscan nueva música, en esta sector es donde podrás encontrar las propuestas, esas bandas que van picando piedra para construir su carrera musical.

Subiendo en la cartelera de artistas, las letras van creciendo en importancia, por ejemplo, puedes escuchar a Erich | Full Brand Music | André VII | Los Choclok | CHDKF | YosoyMatt | YNG Lucas | Genitallica | Elsa y Elmar | DLD | Piso 21 | Café Tacvba, ¡listo! Ya tienes toda la cartelera de artistas que se van a presenta el próximo sábado 14 de septiembre en Orizaba.

Todavía falta que se confirmen los horarios y escenarios en los que se van a presentar los artistas, pero eso conforme transcurran los días te lo iremos platicando, conforme los organizadores confirmes los datos, ya que todavía quedan un par de meses para que te puedas organizar para visitar el festival.