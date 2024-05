¿Listo para el Festival Internacional Volare? Revelan primeros detalles del evento en edición 2024

“Mi alma está en el cielo”, así lo dijo William Shakespeare en “El sueño de una noche de verano" y para muchas personas es igual. Sentirse elevado en el cielo puede ser una de las sensaciones más placenteras para los amantes de la aventura, y una forma de ampliar los horizontes de una manera “sencilla” es en globo.

El 18 de mayo se cumplió el aniversario del primer viaje en globo en el continente americano gracias al ingenio de un veracruzano: José María Alfaro Guiles, ingeniero y soñador nacido en Xalapa. Gracias a su ingenio y el de otras mentes brillantes en el mundo, hoy podemos gozar de una vista esplendida en una canasta que se eleva por los cielos para hacernos suspirar.

El Festival Internacional Volare es un evento multicultural de talla internacional que reúne a cientos de personas en un solo lugar/Foto: Cortesía | @FestivalInternacionalVolare

En Veracruz hay un Festival que sin duda es uno de los más esperados del año: el Festival Internacional Volare, el cual hace que sus visitantes literalmente se eleven y sientan el aire en su rostro.

¿Qué es el Festival Internacional Volare?

El Festival Internacional Volare es un evento multicultural de talla internacional que reúne a cientos de personas en un solo lugar para disfrutar de música, diversión, espacios al aire libre, comida y sobretodo globos aerostáticos que maravillan a los cientos de asistentes de este festival.

¿Dónde se realiza en Festival Internacional Volare?

Este esperado evento se realiza en las Altas Montañas, específicamente en el Pueblo Mágico de Orizaba. En sus ediciones anteriores se ha hecho notar la combinación de la música y la experiencia de volar en globo y dirigibles, un escenario que enamora a los visitantes.

Los tripulantes, como se refieren los organizadores del evento a las personas que asisten a este festival, están ansiosos de conocer la cartelera de esta edición 2024, y están en espera de conocer qué les depara para la mágica noche de globos aerostáticos este año.

Este esperado evento se realiza en las Altas Montañas, específicamente en el Pueblo Mágico de Orizaba/Foto: Guadalupe Castillo | El Sol de Orizaba

¿Qué se sabe del Festival Internacional Volare 2024?

Fue la noche del lunes 27 de mayo en que la página oficial del Festival Internacional Volare reveló los primeros detalles del evento en Orizaba.

La primera imagen que subió a su Facebook tiene una foto de perfil donde se muestran las letras FIV 2024 (Festival Internacional Volare 2024) en círculos, mientras se observa una espectacular ilustración del Pico de Orizaba. En tonos morados, azules, rosas y contrastes amarillos, podemos ver cómo será su próximo cartel y promocionales para anunciar a los artistas que engalanarán el festival.

La segunda imagen es la foto de portada para su página de Facebook, donde se muestra la frase “Volemos juntos próximamente”, con un fondo similar a la primera imagen, pero en esta vemos un par de globos aerostáticos: dos tradicionales y otro con forma orejas y rostro de caricatura.

Además, la emoción se agrega cuando observamos los detalles de esta edición sobre ¿anime? Con una ilustración a la derecha de un dibujo animado se muestra a una chica de pelo purpura que parece una especie de hada, y lentes que todo aventurero usa para volar por los aires. El Pico de Orizaba al fondo se repite y sus tonalidades no cambian.

Algo que también llama la atención es el marco de esta imagen, el cual revela dibujos muy típicos de comics, dejándonos intuir la temática de este año. Finalmente, un detalle más son cuatro figuras que se asemejan a tres ceros y un número 1 o una I (000I).

¿Cómo se han vivido las ediciones anteriores del Festival Internacional Volare?

En cada edición siempre sorprenden los artistas y bandas invitadas, ya sea porque son locales, pero con un talento inigualable o porque llegan famosos artistas que hacen vibrar a los tripulantes.

Por ejemplo, en la edición 2022 la sorpresa fue la participación del actor y cantante Drake Bell además de los Babasónicos. En el 2023 Molotov hizo arder la noche y a todos levantarse.

Orizaba se está convirtiendo un espacio ideal para que cantantes y grupos realicen presentaciones musicales / Foto ilustrativa: Festival Internacional Volare

Además de sus invitados estrella, esta noche con globos aerostáticos también se torna el lugar perfecto para una romántica propuesta de matrimonio, tal es el caso en la edición del año 2022, cuando un valiente tripulante del festival aprovechó el concierto de los Babasónicos para hincarse y proponerle a su pareja que compartieran su vida.

El momento quedó plasmado en una linda foto que fue motivo de celebración y suspiros en internet.

Así que ya lo sabes, si no te has decidido asistir a este increíble evento o dudas en volver a visitarlo, piénsalo dos veces y no te pierdas los próximos detalles del Festival Internacional Volare 2024 en nuestra página.