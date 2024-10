Xalapeños, a favor de diversificación de oferta musical

Xalapa, Ver.- Público que se da cita en el Festival Internacional Xalapa y su Cultura coincide en que la capital del estado necesita contar con una cartelera musical más diversificada que abra espacio para exponentes de géneros que también tienen muchos seguidores.

En el encuentro que se realiza en la pista adjunta al Estadio Xalapeño, donde ya se presentaron la DJ Yudith y el cantante puertorriqueño Yandel, expresan que en el afán de mantener a Xalapa como una ciudad con “alta cultura”, las autoridades y promotores dejan de lado a personas con otros gustos.

“Xalapa se ve muy conservadora, es muy de guardar las apariencias, pero en realidad, no a todos nos gusta la música clásica y, aunque duela, no todo es son jarocho o jazz”, declara Luis Alberto Ramírez Castro, estudiante universitario afecto a la música urbana y pop.

Jóvenes de entre 20 y 28 años, quienes asistieron al Festival Internacional Xalapa y su Cultura a escuchar a Yandel, se dicen hartos de lo “políticamente correcto” / Foto: Maribel Sánchez / Diario de Xalapa

Igual que él, Lucía Acosta Flores comenta que para poder disfrutar otro tipo de música tiene que viajar al puerto de Veracruz, a Cholula o a la Ciudad de México.

Festival Internacional Xalapa y su Cultura, ¿qué opinan ciudadanos sobre traer artistas de distintos géneros a la ciudad?

“Sí es muy criticado pero a mí me gustan el reguetón, varias bandas de metal, el urban, el trap, ska y otros que en Xalapa no tenemos oportunidad de escuchar. Si acaso metal, pero escondidos como ratillas en algún antro”.

Un grupo de jóvenes de entre 20 y 28 años, quienes asistieron al Festival a escuchar a Yandel, se dicen hartos de lo “políticamente correcto” y “políticamente cultural”.

Anotan que en tiempos en los que se habla de derechos humanos, ellos ven retrocesos y una sociedad que cada vez es más crítica de los gustos de los demás.

“No puedes decir que te gusta el reguetón porque te ‘funan’. No puedes decir que te gusta la doble P o que no quieres pagar por un concierto de la Sinfónica porque de ignorante no te bajan”, dice Carlos, quien estudia en la Normal Veracruzana.

Su acompañante, quien también es normalista, ni siquiera da su nombre. Explica que ahora, “decir que quieres ser maestro te obliga a ser discreto, a cuidar de no exponer tus preferencias musicales o lecturas si no son las que dictan las buenas formas”.

Además de jóvenes, personas de otras edades también mencionan que en Xalapa hay centralización en la música clásica y el jazz. Declaran que no es que no les guste pero se debe pensar en todos.

En el Festival Internacional Xalapa y su Cultura también fueron programados La Tremenda Korte y La Maldita Vecindad.

