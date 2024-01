Don Tranquilino Villa ha vivido 74 años en la Colonia 6 de Enero

Don Tranquilino Villa Barradas de 74 años de edad es originario de la localidad Colonia 6 de Enero, lugar que está en inmediaciones de la carretera Xalapa-Alto Lucero y que es parte del municipio de Xalapa; él está casado con la señora Epifania Casadas Amaro, tiene cuatro hijos, 12 nietos y seis bisnietos.

Amablemente en entrevista platicó un poco de la zona, además invitó a conocerla, pues destaca es un lugar muy tranquilo con gente amable y cordial.

“Aquí hasta la fecha todavía podemos estar en las tardes en los corredores o conviviendo con los amigos, aquí todavía estamos en paz, aún no hay esas personas que hacen cosas malas o desastres, aquí estamos bien gracias a Dios a pesar de ser la última colonia de Xalapa”, dijo.

Además, comentó que mucha gente de otras partes visitan el lugar, “que cuando se van, lo hacen contentos, pues se dan cuenta que es muy tranquilo; también nosotros los invitamos a comer alguna botana o un refresco y se van tranquilos y contentos”.

Y agregó: “Por eso los invito a que vengan, les ofrecemos de comer, si van al centro que vean la iglesia igual en donde se hacen los bailes, como digo es un lugar muy bonito es una colonia de aproximadamente mil 500 personas o un poco más, porque ahora ha venido mucha gente de Xalapa a comprar sus terrenos para hacer sus casitas y por eso están viviendo aquí”, explicó desde la terraza de su casa.

Comentó que él creció en la Colonia 6 de Enero a orilla del camino y luego compró donde actualmente vive, donde formó su familia.

“Aquí me he criado todo el tiempo y me quedé a sembrar en los terrenos que me dejó mi papá; mis hermanos se fueron a Xalapa y yo me quedé aquí donde me casé; aquí he sembrado caña, café y un poco de maíz para el gasto, ahora sembramos un poco de limón, eso el sostén de aquí, la caña y el café”.

De la colonia dice desconocer cuándo se fundó, pero sabe que son más de 100 años, pues su papá y abuelo ya la habitaban.

“No sabría decir los años de fundación de la colonia, pero mi abuelito se fue para Xalapa y me dejaron aquí, y mi abuelo murió de 90 años, entonces esto tiene más de 100 años de fundación”.

Reconoció que muchas personas de la colonia trabajan en Xalapa, “por ejemplo tengo un hijo que trabaja en un restaurante de Plaza Crystal y tiene como 25 años trabajando ahí; hay varios de aquí que trabajan allí, hay juventud por allá, pero sus papás tienen aquí sus terrenos”.

De la carretera Xalapa-Alto Lucero recordó que era una calzada y que la subía a caballo cuando iba a dejar su carga de mangos hasta el mercado de San José y que ahora con el pavimento dice es más fácil llegar a Xalapa.

Además platicó lo peligroso que ha sido el camino, pues en la zona ha habido muchos accidentes que han costado la vida de personas

“En la curva ha habido accidentes, se han volteado como tres carros de Banderilla, incluso hubo muertos, también un carro que venía con músicos, iba para Actopan, también ahí se volteó y hubo varios muertos”, recordó.

Y agregó: “Eso es lo que ha marcado a nuestra colonia esa carretera, esas tragedias, también hay personas que no la conocen y agarran la curva y se salen; abajo hay otra curva, antes de llegar a la gasolinera, también se han ido algunas camionetas, pero no ha habido fallecidos afortunadamente”.

De la fiesta patronal que realizan comentó que llega mucha gente de visita que se une a las peregrinaciones de los “Santos Reyes” y que además de unen de otras comunidades

“El sábado si Dios quiere va a ser la fiesta patronal del rancho y la gente en ocasiones hace todavía carreras de caballos y en tiempo de que no es la fiesta, han venido a hacer peleas de gallos y todo muy pacíficamente, como repito, es un lugar muy bonito y tranquilo”.

Invita a conocer la Colonia 6 de Enero

“Invitamos a las personas que quieran venir a la Colonia 6 de Enero, que vengan a darse una vuelta y a conocer por acá como estamos, aquí conocerán a personas agradables que siempre les invitaremos a comer y a pesar para hacer amistades con ellos y ellos con nosotros”. “Es una colonia tranquila es la última de Xalapa y es un lugar tranquilo donde las tardes son amenas y las fiestas patronales que se festejan cada año como a las 6 de Enero llega mucha gente a visitar y se realiza una fiesta con tranquilidad”, concluyó.