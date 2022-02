¿Tienes miedo a enamorarte? Es una fobia y estos son los síntomas

San Valentín está a la vuelta de la esquina y es un día que puede ser emocionante y muy especial para muchas personas, no obstante, también hay otras más que no lo celebran y que incluso lo evitan a toda costa, sobre todo después de haber sido lastimados o de haber sufrido alguna ruptura reciente. Es cierto que cada persona suele tomarse su tiempo para volver a enamorarse y a algunos les cuesta más que a otros, pero ¿sabías que también existe una fobia al amor?.

Así es, al igual que hay personas que le tienen miedo a las arañas, a las alturas o a las inyecciones, hay quienes le temen al amor y se trata de la filofobia. Este es un problema que puede llegar a ser muy serio si no se trata a tiempo, pues las personas suelen sentir un miedo irracional de enamorarse o de comprometerse con alguien; te contamos todo lo que deberías saber sobre este padecimiento.

¿Qué es la Filofobia?

La palabra filofobia viene del griego filos, que quiere decir amar, y phobia, que significa miedo, y se trata de un trastorno de ansiedad que tiene como principal característica sentir inseguridad y temor por enamorarse, mismo sentimiento que orilla a la persona que lo padece a alejarse de los demás y a evitar conocer a alguien.

Quienes padecen filofobia suelen sobre pensar en lo que pasaría si tuvieran una relación amorosa, creen que perderán su libertad, que su pareja no cumplirá con sus expectativas, o peor aún, que serán abandonados.

Las personas con esta fobia suelen molestarse o incomodarse con pasos que cualquier relación normal daría, tales como conocer a la familia, decir un ‘te quiero’, etc. En ocasiones, suelen terminar sus relaciones de un día para otro, pues el miedo que sienten los sobrepasa.

¿Cuáles son las actitudes que tiene una persona con filofobia?

Suelen culpar a la otra persona de que la relación no funcione, así no tendrán que admitir que ellos son los que no quieren continuar.

Casi siempre buscan defectos en su pareja, así tendrán excusas para alejarse.

Se fijan en personas que no son compatibles con ellos o con lo que buscan en una relación, para así dejarlas por cualquier mínimo detalle que no les agrade.

Si sienten que la otra persona está encariñándose demasiado rápido suelen alejarse.

Provocan discusiones para que la otra persona decida terminar la relación.

No tocan temas personales, pues sienten que eso los hará débiles o frágiles ante la otra persona.

Buscan tener relaciones basadas en el sexo, para no involucrar sentimientos, además, suelen cambiar de pareja constantemente para no involucrarse de más.

Heridas no curadas, la principal causa de la filofobia

Es importante destacar que se desconoce la causa principal de esta fobia, no obstante, suele adjudicarse a heridas que no han sanado, las cuales han sido provocadas por amores del pasado, sin embargo, también se cree que puede deberse a crecer en una familia que no demuestra sentimientos, con traumas que se arrastran desde la infancia, así como haber crecido en una sociedad que cree que estar en una relación le resta valor a cada persona, cuando debería ser todo lo contrario.

Identifica los síntomas de la filofobia

Este padecimiento en ocasiones puede llegar a los extremos, causando malestares tanto mentales como físicos, algunos de ellos pueden ser:

Taquicardia

Problemas para respirar

Náuseas

Mareos

Ataques de pánico frecuentes

Actos impulsivos

Problemas estomacales

La boca se seca con frecuencia

¿Qué puedes hacer si sufres filofobia?

Lo primero que debes hacer si eres una persona que le tiene miedo al compromiso, a las relaciones y al amor en sí, debes saber que no eres él o la única, de hecho existen muchos como tú, lo importante es querer superarlo, y puedes lograrlo si:

Vences tu miedo y te atreves a hacer cosas nuevas, no evites ni salgas huyendo a la primera, mejor enfócate en lo que quieres, habla, comunícate y no tengas temor de sentir, pues el amor es una de las cosas más bonitas, y aunque a veces puede doler, también nos hace sentir vivos.

Pasado pisado, concéntrate en vivir el presente y no pienses en todo lo que te dañó tiempo atrás. Recuerda que cada persona es diferente y si quieres avanzar tendrás que soltar todo lo malo.

Habla con tu nueva pareja, explícale qué es lo que te da miedo, lo que no te gusta y las expectativas que tienes, recuerda que una pareja es de dos y que ambos deben poner el mismo esfuerzo.

Tómate tu tiempo, pero no abuses, la vida es aquí y ahora, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, si quieres que algo cambie tienes que actuar.

, , no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, si quieres que algo cambie tienes que actuar. Acude con un profesional si no puedes superarlo solo. La terapia cognitivo-conductual y la desensibilización afectiva son dos de los métodos que más han funcionado en casos de trastornos fóbicos.

Hablando de la filofobia, es esencial que la persona esté decidida a querer superar este temor, puesto que todo lo que se hace fuera de la consulta psicológica cuenta y dependerá completamente de él o ella.





