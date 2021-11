¿Forever alone? Hoy es el Día del Soltero; ve los memes más divertidos

Cada 11 de noviembre se festeja el Día del Soltero, y las redes sociales y usuarios no lo perdonan, y en esta ocasión publicaron varios memes muy divertidos, perfectos para que aquellos que no tienen pareja se rían de la soledad un rato.

Cabe mencionar que, esta festividad proviene de China, y durante este festejo suelen haber increíbles ofertas en varias tiendas.

Con el paso del tiempo, el festejo se fue adoptando en varios países del mundo.

El Día del Soltero se celebra en la fecha 11/11, que simboliza a una persona sola.





¿Por qué sigues soltero?





Estar soltero puede parecer una situación triste, sin embargo, no tiene porqué ser así, hay miles de personas que no tienen pareja y aún así son muy felices. Recuerda que estar soltero no es sinónimo de solo.

Estos son las principales razones por las cuales las personas permanecen solteras





Hay personas que no tienen tiempo para dedicarle a una relación, por ello deciden estar solteros. Mejor vida social: Las personas solteras tienden a visitar más a su familia y amigos, según un estudio del sitio Psychology Today. Hay quienes no desean cambiar este aspecto.

Al pasar más tiempo solos, las personas aprenden a ver por sí mismas, no necesitan a otra persona que los ‘complemente’. Aún no es el momento: Si bien tener una pareja es toda una experiencia, hay personas que le temen a los compromisos, y deciden esperar un tiempo.





Los mejores memes del Día del Soltero





Aquí reunimos los memes más graciosos en este día tan especial, disfruta tu soledad y ríete de ella con esta recopilación:

Cuando me felicitan y no se por qué #DiaDelSoltero pic.twitter.com/V6ESPFFMU1 — Andrés Flores (@AndresFlores932) November 11, 2021

Si soy 😃 #diadelsoltero pic.twitter.com/ezPQ6JoxhT — jhσηαтαn (@Jhon4tn) November 11, 2021

Feliz #DiaDelSoltero

No sé desanimen y si alguien les dice

“No eres tú, soy yo”

Probablemente SÍ seas tú 🤣 pic.twitter.com/fQjmRGYWQP — La Abuela García®™ (@rthur_013) November 11, 2021

O sea hoy estoy festejando el día del soltero. pic.twitter.com/1XsbDdilhA — Eduardo Ruiz (@FilianteERR) November 11, 2021