Hershey's seleccionó a fotógrafa Victoria Razo como imagen; la historia

La compañía internacional de chocolates Hershey’s seleccionó a la fotoperiodista veracruzana Victoria Razo para que figure como una de las imágenes de las nuevas envolturas de sus productos. Lo anterior forma parte de la campaña "Her for she" y fue dado a conocer por ella a través de redes sociales.

Además, se dijo satisfecha por haber sido escogida por Hershey's al igual que otras 10 destacadas mujeres mexicanas. "Les comparto con mucha emoción que Hershey's me invitó este año a formar parte del movimiento #HerForShe, el cual busca dar visibilidad y reconocer mujeres mexicanas que a través de su labor ayudan a otras mujeres. Este año somos 11 mujeres que Hershey's eligió, todas nos desarrollamos en diferentes ramas pero nos une un mismo propósito", citó en su mensaje.

Además, invitó a seguir las cuentas de Instagram de las otras 10 mujeres para conocer más sobre su inspiradora labor. Las otras seleccionadas por Hershey's, según sus cuentas de Instagram, son: @marielhawley, @ximbomb, @holasoyvioletta, @gigi_martinez_gracida, @womerang, @sofi_hidalgoe, @lacolmenadelabuelo, @tonitavquez, @grupomurlota y @sinibi.jipe.

¿Quién es la fotoperiodista Victoria Razo?

Victoria Razo tiene 26 años de edad y ha representado a México en el Latin American Photo Festival, que se realiza cada año en Nueva York, Estados Unidos; en la edición del 2021 presentó su trabajo "Resilient".

De acuerdo con su biografía, Victoria Razo es una fotógrafa independiente y actualmente es colaboradora de la Agence France-Presse. Se graduó como fotógrafa de la Universidad Veracruzana y durante su trayectoria ha cursado diplomados y talleres importantes.

Su trabajo profesional contempla fotografías y videos, que se han publicado en medios nacionales e internacionales, entre los que sobresalen el Washington Post, El País, Vice News, Periodistas de a Pie y La Jornada, entre otros.

También ha realizado trabajos en Cuba y Chile. Algunas de sus fotografías se han expuesto de manera colectiva en distintos museos y galerías.

Además, el proyecto “Buscadores en un país de desaparecidos”, coordinado por Periodistas de a Pie, en el que colaboró en el trabajo de edición multimedia, obtuvo el primer lugar del Premio Gabriel García Márquez 2017 en la categoría imagen.