Huasteca Veracruzana deleita con sus deliciosos frijoles fritos en manteca; así los elaboran

¡Solo Veracruz es bello! Cada región, cada ciudad, cada pueblo, calle y cada habitante tiene un esencia única que aporta a que nuestra entidad sea una de las más visitadas durante todo el año. Con colores, sitios, arte, cultura y sobre todo su gastronomía hace que quien sea que visita el estado se vaya enamorada y regrese para revivir su estadía en estas tierras.

¿Quién no ha probado los inigualables cocteles, el ceviche, sus tamales, la variedad de moles, salsas, tacos y guisados para chuparse los dedos y decir “chulada de cocina”? Al parecer no hay nadie que no haya disfrutado de la gastronomía veracruzana, la cual se integra por tradiciones y elementos tan diversos que son los que le dan ese sabor único.

Si tuviéramos que mencionar qué es la gastronomía veracruzana quizás no nos alcanzaría las palabras, pero podemos darte una idea para que disfrutes cuando quieras. ¿Conoces los deliciosos frijoles que preparan en la huasteca veracruzana? Te presentamos cómo se elaboran y un poco de la historia de esta maravillosa región de la entidad.

Los hablantes de huasteco llaman a su lengua tének, la cual significa “los que viven en el campo/Foto ilustrativa: Denisse Hernández | Cuartoscuro.com

¿Qué es la huasteca veracruzana?

Englobar algo tan mágico como la huasteca no es sencillo, pero podemos comenzar definiendo que la Huasteca Veracruzana es el espacio que se ubica al norte del estado de Veracruz y limitado al oriente por el Golfo de México, además tiene en el occidente a los estados de Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí, a Tamaulipas al norte y al río Cazones al sur.

Estando en la entidad veracruzana, la Huasteca se puede localizar hacia el extremo norte desde el río cazones hasta el río Tamesí. El relieve de esta zona es llano y con lomeríos bajos, teniendo un clima tropical y contando con varios ríos y lagunas entre los que se encuentran el río Tuxpan y la laguna de Tamiahua.

Un dato interesante, según información del Museo de Antropología de Xalapa en el portal de la UV, señala que los huastecos fueron llamados de esta manera probablemente porque llevaban escasa o poca vestimenta, ya que esta palabra (huasteco) significa “cuero”.

Otros datos del Sistema de Información Cultural del Gobierno de México, señalan que dicho nombre es la forma castellana de Huasteca o Huaxteca, la cual significa en náhuatl “personas de los guajes”. Los hablantes de huasteco llaman a su lengua tének, la cual significa “los que viven en el campo”.

La Huasteca Veracruzana está integrada por una extensa región intercultural donde varias poblaciones indígenas habitan | Foto ilustrativa: René Corrales | Diario de Xalapa

¿Qué municipios conforman la huasteca veracruzana?

La lista de municipios que son parte de la región de la Huasteca Veracruzana son:

Pánuco, Pueblo Viejo, Tampico Alto, El Higo, Ozuluama de Mascareñas, Tempoal de Sánchez, Tantoyuca, Chontla, Tamalín, Citlaltépetl, Chinampa de Gorostiza, Naranjos de Amatlán, Tancoco, Ixcatepec, Platón Sánchez, Chiconamel, Chalma, Cerro Azul, Tamiahua, Tepetzintla, Chicontepec, Álamo Temapache, Tuxpan de Rodríguez Cano, Nenito Juárez, Ilamatlán, Zontecomatlán, Ixhuatlán de Madero, Texcatepec, Tlachichilco, Zacualpan, Castillo de Teayo, Tihuatlán.

¿Qué grupos étnicos hay en la Huasteca Veracruzana?

La Huasteca Veracruzana está integrada por una extensa región intercultural donde varias poblaciones indígenas habitan, entre ellas están los nahuas o masewalimeth, tének, tepehuas o limasipihní, otomís o nýuhú, pames o xiíuy, siendo que cada uno de ellos cuenta con su propia lengua y cultura que aunque también comparten rasgos y prácticas culturales, además de que conviven con los mestizos que don población mayoritaria.

¿Cuál es la gastronomía de la Huasteca Veracruzana?

Información oficial de la UV, publicada en su portal de Internet, menciona que la alimentación de las comunidades indígenas de esta región está basada principalmente en la dieta de la milpa, lo que quiere decir que se consume maíz (tzintli), frijol (etl), chile (tzilli) y otras verduras que crecen cerca o a traspatio.

El maíz es considerado por las comunidades indígenas como el cultivo más importante, pues dicen que es lo que da vida al cuerpo, mientras que el chile es lo que da fortaleza. Para complementar su dieta consumen otros cereales como el arroz, pan de trigo y tubérculos como yuca, malanga y camote.

En Veracruz, en la zona de la Huasteca Veracruzana encontramos al gigante Zacahuil | Foto: Cortesía | Cuartoscuro.com

Entre los platillos tradicionales que se elaboran en la Huasteca Veracruzana están los bocoles, gorditas de masa cocidas en el comal rellenas de frijoles u otro producto u guiso, el famoso Zacahuil, enchiladas con tortilla enrollada en salsa de chile o pipián, chabacanes, pemoles, chojol, tlapecholes, ilakas y mucho más.

Pero hay una estrella en la cocina huasteca que no podemos ni queremos olvidar: los frijoles, oro negro para los mexicanos. Se sabe que el tipo de frijol que más se consume es el negro, pero también usan el blanco, pinto o rojo que se hierven en la olla o fritos, pero no simplemente los fríen, sino que su receta te hará querer probarlos de inmediato.

Hay una estrella en la cocina huasteca que no podemos ni queremos olvidar: los frijoles, oro negro para los mexicanos | Foto ilustrativa: David Bello |Diario de Xalapa

¿Cómo elaboran los frijoles fritos en la Huasteca Veracruzana?

Como ya se dijo, los frijoles son consumidos hervidos o fritos, pero es en esta última manera que la región huasteca tiene una receta tradicional que es admirada y saboreada.

Para hacerla necesitas:

Frijoles previamente hervidos, si es en olla de barro mejor

Manteca de cerdo

Cebolla

Chile jalapeño

Cilantro

Queso fresco

Para comenzar con estos frijoles, debemos poner sobre el fuego una cazuela de barro y agregar la manteca de cerdo para que se caliente. Cortamos la cebolla en rodajas para agregarla a la cazuela una vez que la manteca se haya calentado para freír los ingredientes.

Luego de agregar la cebolla, rebanaremos el chile jalapeño de la misma manera, en rodajas no muy finas, y lo añadiremos a la cazuela, moviendo lentamente. Cuando ambos ingredientes estén bien “sofritos” se incluyen los frijoles previamente hervidos.

Estando en la entidad veracruzana, la Huasteca se puede localizar hacia el extremo norte desde el río cazones hasta el río Tamesí / Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

Movemos para integrar todo y que se fusionen los sabores. A la par, rebanamos cilantro para añadirlo cuando los frijoles hayan “roto hervor”, para que el sabor esté aún intenso y no se marchite tanto en el guiso.

Cuando ya esté listo, puedes servir en recipientes de barro (como los que se usan para el pozole), y finalmente desboronamos queso fresco encima para acompañar y compartir junto a la familia.

¿Qué otra receta de la Huasteca Veracruzana conoces?