Yesenia es bombera por convicción y amor al servicio; su historia

Veracruz, Ver - El 22 de agosto de este año es especial para el Heroico Cuerpo de Bomberos de Veracruz ya que cumple 150 años desde su fundación y, al mismo tiempo, se consolida como la primera corporación de apagafuegos que fue creada en la entidad veracruzana.

Ser una de las primeras corporaciones de todo el país le ha permitido consolidarse como un Cuerpo de Bomberos autosuficiente, que cada año recibe su presupuesto operativo propio y que junto con el arraigo a la sociedad, le ha permitido contar con las unidades, el equipo adecuado y herramientas para hacer frente a las emergencias.

Otro baluarte es su capital humano, ya que son ejemplo de vocación y servicio, tal es el caso de Yesenia Pérez Nieves, quien conoció la estación del Heroico Cuerpo de Bomberos de Veracruz a los 13 años. En ese momento le llamó la atención, pero siete años después ese lugar del que quedó admirada se convirtió en su segunda casa.

¿Cómo llegó Yesenia al cuerpo de bomberos?

A sus 20 años, la joven es una de las nueve elementos del cuerpo de Bomberos que presta servicios en la corporación en diversos servicios de emergencia y auxilio, que van desde incendios en casas, hasta atenciones por panales de abejas o emergencias carreteras.

Desde joven a Yesenia le llamó la atención el rescate | Foto: Raúl Solís/Diario de Xalapa

“Siempre me llamaron la atención las emergencias, desde que tenía 13 años, acudí a una agrupación que se llama Agrupamiento Deportivo Militarizado Condor, ellos mismos me traen al departamento de bomberos y conozco este campo, años después veo que me gustan mucho esto de las emergencias, paso por aquí con mi primo y veo la oportunidad de preguntar, me entrevisto con el segundo comandante y es que me ponen a prueba”.

Yesenia cuenta que cuando se postuló para ingresar a la corporación lo hicieron cinco personas más, pero ella fue la única que pasó la prueba. Las pruebas que se aplican a los aspirantes como ella para evaluar cómo se comportan en confinamiento, como se comportan con el traje, como se comportan con cansancio.

Sin embargo, asegura que fue cuando atendió su primera emergencia y su vida estuvo al borde del peligro, que se dio cuenta que era su verdadera vocación.

“No es fácil, lo que se necesita principalmente es el corazón, la pasión, porque a lo mejor todos podemos todos podemos pasar las prueba, pero en un servicio realmente, cuando estás en las llamas y el fuego, en un siniestro, en donde ya puedes perder la vida y te preguntas qué hago aquí, y te respondes que es porque te gusta la adversidad, porque te gusta ayudar a los demás, es ahí cuando te defines si te vas a quedar aquí o te vas a retirar”.

¿Qué se necesita para ser una bombera con vocación?

La joven, quien cumple un año y tres meses en servicio, señala que desde el primer momento quedó maravillada por los 150 años de historia de la corporación, pero al mismo tiempo, esa historia que hay detrás es algo que la compromete a estar al nivel de la corporación y trabajar todos los días.

El compañerismo ayuda a superar los límites, dijo Yesenia Pérez Nieves | Foto: Raúl Solís/Diario de Xalapa

Algo que tiene claro es que es válido tener miedo porque es un ser humano, también momentos en donde hay duda, pero siempre el compañerismo le ayuda a sobrepasar sus límites y seguir adelante con el trabajo, soportando los 25 kilos del peso del traje encima y ayudando cuando se requiere.

“En el cuerpo de Bomberos de Veracruz aproximadamente somos 8 mujeres en operación y una más que está en radiocontrol, somos en total 9 mujeres distribuidas en las diversas bases… desde que llegué me dijeron que aquí todos éramos bomberos y todo lo podemos hacer todos, a lo mejor lo que me costó fue cambiar mi propio chip de que no iba a poder, pero una compañera que se llama Erica fue quien me motivó a romper ese estereotipo”.

Actualmente solo se dedica al trabajo de bombera y espera en el futuro estudiar una licenciatura, capacitarse y buscar alguna certificación, que le sirva para mejorar en el trabajo que desempeña todos los días.

Y es que afirma que el Heroico Cuerpo de Bomberos de Veracruz, que este martes 22 de agosto cumple 150 años desde su fundación, es uno de los más aptos y activos en el país, con un promedio de 15 atenciones diarias en temporadas de alta incidencia de eventos, como son los meses de más calor.

“Normalmente cuando hace más calor hay más fugas de gas, también hay una temporada en donde hay muchos enjambres de abeja y hay otras ocasiones que los servicios son más por quemas de pastizales, depende mucho de la temporada”.

Aunque con una trayectoria que apenas inicia, afirma tener mucho respeto por su corporación y mantenerse siempre lista en los turnos de 24 horas que tiene dentro del cuartel, a cualquier emergencia que pueda surgir.

¿Qué siniestros ha atendido Yesenia?

“He atendido casas en llamas, comercios incendiados, pastizales quemándose, abejas, animales peligrosos, fugas de gas, son muchos servicios a los que sale un bombero en Veracruz. Bomberos de otros municipios y de otros estados del país admiran mucho a nuestra corporación porque somos los que más servicios prestamos”.

Recordar que como parte de los festejos desde la semana pasada vienen realizando una serie de actividades por Día Nacional de Los Bomberos, entre ellas una exposición temporal con más de 90 artículos antiguos relacionados con su labor en el Recinto de la Reforma, ubicado entre Juárez y Zaragoza, en el centro de Veracruz.

La exhibición estará abierta al público hasta el 8 de septiembre, desde las 10 de la mañana a las 5 de la tarde. La entrada es gratuita.