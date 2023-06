Tabletas y celulares, los nuevos enemigos de los payasos

Los payasos tienen que buscar actualizarse en maquillaje, vestuario y caracterización, expresión corporal y facial para atraer la atención de los niños que están más interesados en su celular y tableta que en disfrutar de su actuación.

Jorge Alba Montano, dirigente de la Asociación Estatal de Payasos, expone que para ellos resulta más difícil entretener a los infantes actuales, pero hay que trabajar en nuevas fórmulas para captar el interés del público.

¿Por qué no contratan a payasos a eventos de gobierno e infantiles?

El payaso Confeti lamenta que en los últimos meses ya no se les contrate para participar en las actividades que realiza el gobierno estatal y municipal para la población infantil y las familias.

Entrevistado sobre su divertida actividad, expone las complicaciones que enfrentan, “porque resulta que divertir y atraer la atención de los niños para un payaso se ha dificultado porque ahora ellos prefieren estar viendo su celular que atender a sus chistes y parodias; “ellos están muy metidos en sus aparatos tecnológicos como celulares y tabletas, por lo que es necesario buscar profesionalización para quienes se dedican a realizar shows en fiestas infantiles”.

Remarca que un payaso era hasta hace algunos años un participante imprescindible en las fiestas infantiles, pero ahora es menor su impacto, una porque los niños se interesan por otras actividades o porque la gente no tiene para pagar este espectáculo.

Invita a sus compañeros de profesión a acudir a los congresos y distintos eventos para participar y traer un mejor conocimiento sobre cuáles son los mejores vestuarios y caracterización, maquillaje, expresión corporal y facial y música para atraer la atención de los pequeños.

En este momento, comenta que está invitado como juez en un Congreso de Payasos que se llevará a cabo en Teziutlán, Puebla, que busca capacitarlos.

El objetivo, agrega, es obtener los conocimientos para tener una mayor creatividad y que los niños sigan interesados y dejen de lado el celular y para ello es necesario no utilizar más el doble sentido, ser más sanos en general.

Para divertir a un niño, primero hay que tener buena chispa para que lo observen con atención, “su mente es limpia y eso permite contarle historias divertidas que lo hace reír con cosas sanas”.

Lamenta que este año haya tan poco trabajo para ellos, en las actividades del Día del Niño que se organizaron este año no se les contrató, “porque no tienen recursos, pero sí contratan a otros personajes que ofrecen espectáculos para adultos”. En las dependencias ya no se les contrata cuando hay eventos infantiles, “lo que es muy triste porque son y han sido parte importante de la vida de los niños, porque los verdaderos payasos no usan doble sentido ni groserías, sino que buscan abrir los corazones infantiles”.

En Veracruz, dice que hay unos 900 payasos que buscan subsistir en la crisis de contrataciones, dijo que en promedio cobran entre 3 y 4 mil pesos.