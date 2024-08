Cuidarse la hizo emprendedora: la historia de Susana y su marca artesanal sin conservadores

Veracruz, Ver.- Un problema médico, la hizo elaborar sus propias recetas para dar sazón a sus comidas sin tantos conservadores y eso la llevó a crear su propia marca de productos artesanales con lo que inició su emprendimiento.

Con “ A la mesa” Susana Segovia Reyes es una de las mujeres que se ha atrevido a emprender y generar sus propios ingresos, llevando sus productos a distintas ferias regionales y fuera del estado de Veracruz.

¿Cómo comenzó su marca artesanal Susana Segovia?

En entrevista para Diario de Xalapa, relata que hace cinco años atrás nunca se había metido a la cocina ni había preparado nada, entre risas asegura que “hasta el agua se le quemaba”.

Su rutina era trabajar, ser la proveedora del hogar y su mamá era la que se encargaba de cocinar y todo lo relacionado con la casa.

Sin embargo, hace seis años se le presentó un problema gástrico en donde los médicos le pidieron dejar de consumir algunos productos, sobre todo los de altos grados se conservación, la sal y productos con colorantes.

Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

“Yo fui empleada por 17 años, llegaba a mi casa y ya estaba todo listo porque mi mamá cocinaba, más bien era la proveedora, yo no sabía hacer nada, hasta el agua se me quemaba, pero me enfermé, una cuestión del gastro, la vesícula y los doctores me pidieron dejar muchos alimentos que a mi me gustaban, los conservadores, la sal, muchas cosas”, expresa.

En su intento por aprender a cocinar sin conservadores y productos que le hicieran daño a su estómago empezó a experimentar con algunos ingredientes.

“Empecé con algunos talleres para probar alimentos que no me cayeran pesado, luego empecé a combinar y fue como inicié elaborando mis productos, todos naturales, sin conservadores, cuando empecé como negocio tuve muchas pérdidas pero poco a poco le vas agarrando la onda, sobre todo cuando te gusta hacer las cosas y pude crear mi propia marca, ya todos mis productos tienen mi marca, desde salsas, aderezos, mermeladas, botanas”, dice.

Actualmente a sus 50 años es miembro de un grupo de emprendedoras y participa en varias ferias artesanales, algunas se realizan en el estado de Veracruz y otras fuera de la entidad.

Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

“Puedo decir que ya estoy bien posicionada en este negocio, llevo mis productos a distintas ferias, hace poco estuve en una feria en Dolores Hidalgo, Guanajuato, he estado en Ciudad de México, San Luis Potosí, con mi marca me dedico a viajar, estoy haciendo algo que disfruto mucho”, afirma.

Sus productos también han cobrado demanda en deportistas que cuidan su alimentación, además de personas veganas.

Confía en que en un futuro su emprendimiento llegue al plano internacional pues asegura que si es invitada a una feria fuera del país, se prepararía para llevar lo mejor de su producto para ofrecer y conquistar el mercado.