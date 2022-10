Pleito de pareja en taquería termina con Vips regalando comida ¿por qué? [Video]

Sin duda las redes sociales dejan todo al descubierto, sólo falta una buena escena en un lugar público y una personas con un celular para que tengas un video viral, ese fue el caso de la pareja que peleó en una taquería, se presume que fue en Veracruz, al grado que la señora quedó bañada en tacos y salsa, el pleito se hizo viral al grado que Vips Veracruz la está buscando.

Tras el pleito que se viralizó en una taquería que presuntamente es de Veracruz, la empresa restaurantera Vips con sede en Veracruz, busca mediante su cuenta de Facebook a la señora que fue bañada en tacos y salsa, ya que le tienen una propuesta que no podrá rechazar.

Al darse a conocer la propuesta de Vips Veracruz en Facebook, usuarios de redes sociales dividieron opiniones ya que para muchos no es la mejor opción premiar a la señora que le aventaron los tacos y para otros es un gran gesto que tiene la cadena de restaurantes con la “afectada”.

Doble Vía ¡El tóxico! Joven se cuelga de autobús para no dejar escapar a su pareja

¿Por qué un hombre le aventó los tacos a su pareja?

Lo primero es mencionar que todavía no es seguro que sea una taquería en Veracruz; los hechos ocurrieron por la noche, el video de Facebook muestra a un señor vestido con playera roja y pantalón de mezclilla que se está comiendo una orden de tacos, acto seguido llegó la pareja con la que fue a cenar y comenzaron los reclamos.

Se puede ver la molestia de la señora que muchos aseguran le reclamó al señor que siempre la lleva a comer a fondas y ya estaba cansada, que ella quería comer en Vips, al confrontarlo fue cuando el sujeto perdió los estribos y comenzó la pelea.

En sí, la pelea duró muy poco ya que el señor se levantó de la mesa no sin antes aventarle en la cabeza los tacos a la señora, seguido del cilantro y la cebolla, para rematar antes de irse caminando la baño con la salsa que estaba en la mesa.









¿Cuál fue el regalo que ofrece Vips?

La cadena de restaurantes mediante su cuenta de Facebook lanzo el siguiente mensaje "Vips Veracruz te está buscando para consentirte como la Reyna que eres. ¿La conoces? Ayúdanos a encontrarla para regalarle UNA SEMANA DE COMIDA GRATIS en nuestras sucursales”.

Al momento no se ha tenido información de la señora, pero en los comentarios se pueden encontrar las opiniones dividas, al conocer el reclamo de la señora algunos opinan que no pueden premiar a alguien por ser tan prepotente, mientras que otros no justifican la reacción que tuvo el sujeto.