Acusan venta de imagen falsa de Guízar y Valencia; la historia

Dado el fervor que existe en la región por San Rafael Guízar y Valencia hay personas que lucran con la venta de estampas e imágenes que no corresponden a la realidad del exobispo veracruzano, expone Andrés Guzmán Olmos, encargado del Museo de San Rafael Guízar y Valencia.

Señala que son muy socorridas por los fieles católicos las estampas e imágenes de distintos tamaños, esto porque persiste el fervor en torno a este santo que es parte de la historia de la región de Xalapa y de Veracruz, aunque haya nacido en otra entidad.

Te puede interesar: Arzobispo de Xalapa pide orar por la democracia y los periodistas

Es por ello que lamenta que haya personas que lucren con la venta de imágenes del santo que no son reales, “como lo es una de cuerpo presente con sotana blanca que se comercializa, pero no es real y menos la oficial”.

Local

A esas personas que han reproducido y montado el rostro de san Rafael Guízar en un cuerpo que no es el suyo, les pide que no lo hagan porque no corresponde a la realidad ni a la imagen oficial.

Explica que la imagen de San Rafael Guízar se ha comercializado desde que vivía porque él mismo la utilizaba para poder encontrar más fondos económicos para mantener el seminario en esa época.

Resalta que con el proceso de exhumación ocurrido en el mes de mayo de 1950 la fama de santidad de este personaje aumentó y ya entonces se vendía una fotografía de él; “se trata de la imagen que alguna persona le tomó en vida que se ha ido reproduciendo en distintos formatos y hasta en lienzos de todos tamaños”.

Relata que el maestro Jesús Rivas fue quien dibujó el primer lienzo basado en una fotografía original que es la que se tiene tanto en la catedral de Xalapa como en el museo.

Remarca que a partir de esa imagen real se han impreso en distintos formatos para reproducir la imagen del santo, incluso, como no hay imágenes grandes de él se tiene una digital en alta definición para que se envié a quien la solicite y sea reproducida al tamaño que lo necesiten.

Lee más: Llama Iglesia a informarse bien en opciones sobre próximas elecciones

Expone que San Rafael Guizar es una imagen que es de todos, “ya en algún momento se tuvo la idea de registrar los derechos de autor, pero el padre Rafael González se opuso, “porque debe de ser de todos”.

Comenta que la imagen más socorrida es la imagen de la estampa que se suela repartir en las iglesias y es gratuita en todas las iglesias, "es un tamaño de 9 centímetros por 8”, es la que oficial.

Local Situación actual de México exige una educación abierta al diálogo: Arquidiócesis de Xalapa

Agrega que la imagen más grande es la que se hizo para la Basílica de San Pedro para la ceremonia de su canonización, fue única para el Vaticano. En el museo se tiene un cromo de 1.20 por 90 centímetros que está a la venta en el museo. Pero también está la estampa con una pequeña reliquia que se vende en 5 pesos, es decir solo se cobra el material y que son muy buscadas por los fieles.

Remarca que no se vale que haya personas que abusen de la imagen del santo, “hay personas que llegan a templos a vender artículos religiosos, como biblias e imágenes, a nombre del Museo, pero no es así, son personas que buscan un lucro y no cuentan con autorización”.

Recuerda que los fieles buscan sus estampas e imágenes porque lo consideran un intercesor, que es una forma de tener acceso al cielo, porque San Rafael es un santo muy buscado por ser afín a seminaristas y mujeres embarazadas, “mucha gente lo busca para que todo les vaya bien cuando van a tener un bebé”, concluyó.