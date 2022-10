TikToker que pidió llorando que la mantuvieran se disculpó; ahora pide que no se burlen de ella

En tiempos donde las redes sociales y plataformas como OnlyFans se volvieron una forma de ganar dinero, los influencer hacen lo que sea por ganar seguidores, en esta ocasión una TikToker argentina con la cuenta @asadodefasouwu subió un video llorando porque no quiere trabajar, en un berrinche pide que alguien la mantenga; no le fue tan bien porque hasta regañada salió.

Luego de subir el video donde suplica con lágrimas que la mantengan, la TikToker tuvo que subir otro video explicando que no está jugado y que es muy duro que se burlen de ella cuando su problema es real, además asegura que su madre ya la regaño por andar subiendo ese tipo de video a las redes.

Nahir Lorenzetti reventó las redes sociales tras llorar, en un completo berrinche, para pedir a la comunidad que alguien pudiera mantenerla ya que no sabe hacer nada y no quiere trabajar, en lo que muchos de sus seguidores coinciden es que se está burlando, que es un broma, pero al momento todo parece real, tendremos que esperar para saber si era un broma o en verdad quiere que la mantengan.

¿Por qué lloró la influencer?

A inicio de la semana Nahir Lorenzetti se puso a llorar porque estaba frustrada porque no tenía dinero y no quería trabajar, por lo que hizo un llamado a sus seguidores para encontrar a alguien que la mantenga, lo que desató las críticas contra ella, este fue parte de lo que dijo:



Por favor, esto es un llamado a la solidaridad. Yo no haría esto si no fuera realmente urgente. Necesito que alguien me mantenga porque no me gusta trabajar. Yo siento que nací para otra cosa. Necesito una solución, es muy difícil todo esto

El video casi alcanza las 10 millones de reproducciones, tiene cerca de 600 mil me gusta y alcanzó más de 23 mil comentarios, entre los que destacan las burla hacia la TikToker, aunque muchos están a favor y le piden que también les consiga a alguien que los mantenga, obvio hubo usuarios que mostraron su enojo.





¿Qué sucedió después?

Tras el video que publicó para pedir que alguien la mantenga, la influencer subió otro video, ahora pide que los usuarios no se burlen de ella porque es un problema real y ya hasta su mamá la regaño.

“Gente, gente por favor, basta de difundir el video, basta de compartirlo, apareció en todos los noticieros y también en entrevistas porque me preguntan cuál sería mi trabajo ideal y no sé qué decir, no hay ninguno”

Este video lleva dos y medio millones de reproducciones con más de 84 me gusta y más de 5 mil comentarios, pero la influencer pudo haber cometido un error, muchos de los usuarios ya no se creyeron el segundo video y comenzaron a cuestionarla.





¿Es una broma?

En el primer video eran algunos los usuarios que no le creían a la influencer, pero al subir otra publicación la mayoría se lo tomó a juego, muchos piensan que sólo es sarcástica y que estos videos sólo los utiliza para ganar más seguidores; ya te presentamos los dos videos ¿qué opinas?