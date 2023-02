Xalapeños por el país: en Guerrero disfrutan la sazón del chef Javier García [Video]

En toda historia que se cuenta, siempre destacan las que éxito, en las que el héroe logra salvar a todo el mundo, en la que se consigue el triunfo, los sueños se alcanzan y el “vivieron felices para siempre”; ésta es una de esas, pero con el detalle de que para lograr el éxito nuestro “héroe” tuvo que caminar una larga y sinuosa vereda, que la final lo llevó a vivir su sueño.

Te presentamos al chef xalapeño Javier García Cerrillos quien optó por salir de casa persiguiendo sus sueños “me fui ya que en aquel entonces era muy complicado que la gente se abriera a propuestas gastronómicas más complejas; desafortunadamente la cocina en Veracruz todavía no es tan explorada fuera del estado”, platicó.

Con 33 años de edad su lugar de residencia es Ixtapa Zihuatanejo en Guerrero, por lo que vemos no pudo dejar del todo Veracruz, la playa lo sigue, pero la cocina para él fue algo más que sólo preparar platillos, meterse al mundo de la cocina en realidad va más allá:

“Me enamoré de este ambiente lleno de violencia, agresión, tensión y muchísima pasión por lo que se hace; aprendí lo valioso que llega a ser la palabra “experiencia”; afortunadamente tuve la fortuna de trabajar con grandes figuras de la industria, quienes me inculcaron el amor y respeto por el oficio”, comentó.

Dónde comenzó el recorrido del chef Javier García Cerrillos

La historia del chef Javier García Cerrillo comenzó en el momento que terminó su carrera en el Instituto Culinario de Xalapa, fue en el año 2008 cuando tomó la decisión de irse a la aventura y su primer destinos fue llegar a España, lugar en el que duró 4 años y del cual sólo tiene cosas lindas que expresar.

Cuando terminé la escuela decidí que quería formarme a base de trabajo en los lugares con mayor exigencia, y pues ese fue España, cuna de la alta cocina de vanguardia, donde no se acepta nada menos que perfecto

Al finalizar parte de su camino en España, viajó y se instaló en Argentina, para regresar en el 2015 a México, pero con sede en la Riviera Maya, Holbox, Playa del Carmen y Tulum, parte de su recorrido de vida, aunque podemos ver por su manera de moverse por el mundo que tiene un poco de nómada, ya que el Caribe no fue el que lo atrapó.

El sueño lo llevó hasta el otro lado de México, literalmente de extremo a extremo del país, antes de instalarse en Guerrero, vivió 3 años en Sonora, Puerto Peñasco el lugar, insistimos la playa lo llama y él se deja consentir.





En qué tipo de cocina se basa el trabajo del chef Javier García Cerrillo

Basándonos en su camino, podemos platicar que su estilo sería muy variado, pero podemos centrarnos en dos lugares, Argentina y Sonora, con esa experiencia podría cobrar sentido la respuesta que nos dio cuando le preguntamos cuál es la cocina en la que se basa.

“La cocina que hago se basa en fuego; usamos técnicas de los lugares donde he tenido la fortuna de estar, y así mismo, creamos nuestras propias propuestas, me enfoco en la carne y pescado, con mucha leña, pero sin ser una parrilla, cuando aprendes a usar el humo y el fuego de manera correcta, puedes dar mucho matices y dimensiones a los productos”, platicó.





Lo que sí destaco es que el trabajo es en equipo “me gusta darle voz a todo el trabajo que hay detrás de un plato, ya que no siempre tenemos conciencia de todo lo que hay atrás, desde productores, programas de desarrollo, y para mí lo más importante, tratar de honrar una vida que estás tomando, y que la única forma de hacerlo es tratar de que sea lo mejor posible, con el mayor compromiso y cariño, así como con la mayor de las humildades”, finalizó.

Su futuro: no descarta regresar a casa para emprender un negocio

Para terminar, no podíamos quedarnos con la duda, saber si podríamos disfrutar de sus platillos, su cocina de humo en Xalapa, dónde todo comenzó, cuando le preguntamos ¿regresarías a Xalapa? Esta fue su respuesta:

“Me encantaría volver, compartir todo este viaje de experiencias y vivencias que he tenido a lo largo de los años y lugares. Actualmente estoy buscando socio para poder arrancar un proyecto allá, ya que me gustaría ser la primera gran referencia de la cocina en Xalapa fuera del estado, y porque no, fuera del país; siento un profundo cariño y arraigo a ese hermoso lugar que me dio grandes momentos y memorias, y que mejor que compartirlo a través de grandes platos y de una experiencia culinaria que todavía no hay”, puntualizó Javier García Cerrillos.