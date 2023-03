Síndrome de Down no le impide luchar por sus sueños; la historia de Jennifer

Veracruz, Ver.- En la oficina, es la chica que saca copias, hace sobres y archiva documentos y aunque pareciera un trabajo “que nadie quiere hacer”, para Jennifer es el mejor empleo que ha tenido en su vida. Basta ver su gran sonrisa para comprobar lo feliz que se siente siendo parte de la comunidad activamente laboral.

Jennifer Casals Pérez es una joven de 35 años con Síndrome Down y desde hace un año trabaja en el Grupo MAS en el área de administración. En entrevista para Diario de Xalapa explica que este no es el primer empleo, anteriormente trabajó en una cafetería producto de un proyecto que se echó a andar en la conurbación donde se contrató únicamente a personas con síndrome de Down. En ese trabajó se desempeñó como mesera y aunque también le gustaba mucho el restaurante solo abrió por seis meses y después se acabó.

Te puede interesar: Empresas discriminan a personas con Down porque las "infantilizan": IMIDI

¿Cómo llegó Jennifer a Grupo MAS?

Hace un año fue seleccionada entre cuatro chicas con síndrome de Down para incorporarse en el área administrativa de la empresa que opera el agua en Veracruz, bajo un contrato de acuerdo a la ley, con salario, prestaciones, seguro social y vacaciones.

Local Empresa inclusiva: Grupo MAS contrata a joven con Síndrome de Down

De hecho ya tomó su primer periodo vacacional en el mes de noviembre, donde disfrutó de unos días de descanso y junto con la Fundación de Síndrome Down viajó a Querétaro participar a un evento deportivo, olvidándose por un rato del “estrés” laboral

“Me siento muy bien, muy contenta mis compañeros de trabajo me tratan muy bien y mi jefa es muy buena, está bonita, se llama Liz; lo que hago es sacar copias, archivo, meter cartas en sobres, entró a las 8 de la mañana y salgo a las 2, mi mamá me lleva y va por mí. Me dicen mis compañeros ya llegó tu mamá”, ríe.

Constanza Pérez Limón, madre de Jennifer, expone que a pesar de que su hija tiene una condición diferente la han tratado igual que cualquier persona para que sea una mujer independiente, segura de sí misma y que no tenga límites para desarrollarse.

En el hogar tiene obligaciones, desde arreglar su recamara, limpiar, lavar trastes y hasta podría preparar platillos sencillos, pero simplemente la cocina no le gusta.

“Soy madre de dos hijas, Jennifer es la mayor, pero no he hecho distinciones, las he tratado por igual, al principio me daba miedo pensar en que pasaría cuando fuera más grande y como se integraría a la sociedad, tenía miedo que sufriera rechazo o algo así pero me ha sorprendido su capacidad, su lucha”, asegura.

Menciona que aunque Jenni como la llama de cariño, ha logrado su independencia laboral, aún no es capaz de tomar el autobús sola por lo que recibe su acompañamiento y eso le da más seguridad.

Refiere que las primeras semanas de trabajo fueron muy complicadas para su hija, incluso llegó a tener algunos reportes de conducta debido al estrés pero por fortuna fue cambiada a otra oficina y ahora está muy feliz haciendo lo que le toca.

Vuelve a leer: Entornos Protectores de la Niñez: programa dedicado a combatir la depresión y ansiedad en menores

“Al principio fue muy estresante para ella, me daban reporte de que llegaba enojada, que no saludaba, varias veces hable con ella y me decía que no era así, creo que todo fue parte de su adaptación. Estaba en las oficinas de Miguel Alemán, pero ya la cambiaron a Zaragoza, ahí la carga de trabajo es menor y está muy contenta, cuando la recojo regresamos platicando de cómo le fue que hizo, que me cuente todo su día”, manifiesta.

¿Qué hacen con el dinero de su salario?

Menciona que los días de quincena, juntan sus sueldos para comprar la despensa y pagar los gastos de la casa y salen a comer a algún establecimiento, ya que a Jenni le encantan los mariscos, sus favoritos son los camarones.

“Ella gana su dinero y de ahí le compro su ropa, zapatos, pagamos los gastos de la casa y vamos a comer o cenar, a ella le gustan mucho los camarones en todas sus presentaciones, es lo que más le gusta”, destaca.

En sus ratos libres Jennifer practica la danza y juega futbol en un equipo de la Asociación Síndrome Down A.C donde es parte desde hace cinco años.

Hace falta que se crea más en las personas con Down, que se les apoye, que haya más oportunidades

Local ¿Cuántos menores reciben lactancia materna exclusiva en sus primeros seis meses de vida?

El Síndrome de Down es un trastorno genético ocasionado cuando una división celular anormal produce material genético adicional del cromosoma 21.

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la incidencia estimada de este síndrome a nivel mundial se sitúa entre uno de cada mil recién nacidos nacen con este trastorno y la mayoría de estas personas suelen tener algunos problemas de salud.

Dentro de la Asociación Síndrome de Down hay más de 40 personas con este trastorno, el más adulto tiene 54 años.

De acuerdo a la Asamblea General de las Naciones Unidas a partir del 2012 se estableció el 21 de marzo como el Día Mundial del Síndrome de Down.