De Veracruz a París; Son Jarocho llega a los Juegos Olímpicos [Video]

La fiesta veracruzana sigue presente en París, y es que incluso en la danza, nuestro estado destaca en la ciudad del amor ahora que se llevan a cabo los Juegos Olímpicos.

¿Por qué sonó son jarocho en un parque de París?

El Square Maurice Gardette, de París se ha llenado de hermosa música de Son Jarocho mientras se desarrollan los Juegos Olímpicos, gracias a los bailarines de “Mi Folklore Danza México”.

En esta agrupación hay una digna representante de nuestro estado de nombre Grecia Pierce, quien según menciona lleva más de seis meses viviendo en Francia para cumplir su sueño de bailar.

Este fin de semana el quiosco de música construido en 1899 congregó a un numeroso grupo de franceses y turistas a observar nuestra cultura mexicana con un baile típico de Veracruz; Alan Sánchez Godoy, otro bailarín de nuestro estado se unió a la presentación que se viralizó en TikTok.

Al ritmo de “La Bamba” familias, niños y parejas disfrutaron segundo a segundo la presentación, las bailarinas sacaron al público a mostrar sus mejores pasos.

Este bello parque de Francia está muy cerca de la Catedral de Notre Dame posee especies de plantas como: Olmos, tuliperos de Virginia, caqui y majestuosos árboles avellanos bizantinos plantados en 1879 alcanzando los 20 metros de altura y 2.10 metros de diámetro.

A pesar de no encontrarse muy cerca de la zona turística de París, el parque Maurice Gardette se ubica en una zona residencial. No es el camino habitual de los visitantes pero sin duda es una experiencia única e incomparable como todas las maravillas “ocultas” que puedes encontrar en Francia si no quieres ver lo mismo que todos.

El grupo de danza es dirigido por Madeleine Caballero, una experimentada directora artística y coreográfica que enseña la belleza del folklore mexicano.