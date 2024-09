Marca inclusiva y xalapeña: Karla rompe barreras y crea maquillaje en Braille

Karla Jasmín Cortez Lara es una chica de 17 años, estudia la preparatoria y es ya la creadora de una marca de cosméticos cuyo empaque contiene la escritura en braille: “BRAIUP Makeup”.

Su intención es lograr que otras personas con discapacidad visual como ella, y que gustan de maquillarse, tengan oportunidad de saber qué es lo que compran. Así, está pidiendo ayuda para financiar y expandir su proyecto porque está convencida de que “no hay límites para quien no se los pone”.

"De la experiencia que yo vivo es que nace BRAIUP que es una marca de maquillaje o cosméticos con escritura en braille en el recipiente y en la caja. A mí me gusta jugar con las pinturas, experimentar diferentes tonos, sentir el maquillaje en mi cara", relata.

Karla Jazmín Cortés busca que otras personas como ellas se sientan incluidas / Foto David Bello / Diario de Xalapa

Karla estudia la preparatoria, el quinto semestre de la carrera técnica de asistente directivo, y refiere que en su búsqueda de maquillaje en braille se dio cuenta que no es común que exista y los que lo han intentado lo han mal escrito. Y es que, explica, o está muy leve el braille no se sentía o venía muy poquito y en el recipiente no venía nada de braille “ni siquiera una figurita” para saber qué cosmético es o qué tono es. “Es lo que nos afecta porque no sabemos si es claro, fuerte, con mate o brillo”.

La emprendedora considera que debido a que a las grandes empresas de marcas reconocidas se les hace caro o innecesario poner escritura en braille en sus recipientes, su proyecto ha llamado la atención en otros países a donde no ha podido llegar por falta de apoyo.

Para seguir emprendiendo y llegar a más personas, Karla necesita una impresora 3D para sacar más productos y tener moldes en serie. “El molde sin el braille lo estuve comprando en paquetitos de 10 a 200 pesos y los últimos que compré me salieron en 33 pesos cada uno, 330 pesos por 10. La impresora más barata me sale en 5 mil 500 pesos”, explica.

La fórmula del maquillaje la encontró junto con su hermana Dulce María, desde hace casi dos años. La idea fue reunir los ingredientes que dejen un tono lindo y que no resultaran tóxicos ni tuvieran químicos por lo que lograron un labial cien por ciento natural.

“Todo es cien por ciento natural, ocupamos cera de abeja, manteca de Karité se usa normalmente en productos naturales, colorante para el cosmético, brillo natural, jugo de betabel que dejamos de utilizar y ahorita lo tenemos solo con colorante”.

Con su proyecto está pensando en las personas con discapacidad visual para que no se sientan excluidas de la sociedad, aunque lo puede usar cualquier persona a la que le guste maquillarse.

Familia un gran apoyo

Su madre, Silvia, y toda su familia han sido grandes pilares para ella, pero ahora además se han sumado al equipo dos amigas más de la escuela: Ana Karen y Sayuri Alexandra.

Karla Jazmín Cortés con su madre, Silvia Lara / Foto David Bello / Diario de Xalapa

“Una de ellas estuvo desde que inició y vio todo el proceso que se lleva Alexandra y Ana Karen que antes de entrar a la prepa estuvo yendo a clases de maquillaje y todo eso y nos puede ayudar en dar algunos consejos”.

Sobre su discapacidad, la joven cuenta que fue en su infancia cuando la adquirió. Relata que empezó con mareos y algunos problemas estomacales, después de un mal diagnóstico y a los 9 años fue canalizada al Hospital de Instituto Nacional de Pediatría donde le diagnosticaron citopatía mitocondrial que hizo que perdiera la vista.

Reconoce que su proceso no ha sido fácil, pues ha pasado por situaciones emocionales difíciles que la llevaron a la depresión de la que ha podido salir gracias a la gente que no la ha dejado sola. “Yo no hablaba mucho, no sonreía sino fuera por Ana y Sayuri que son las que están normalmente conmigo en la escuela, yo seguiría callada, sin amigos y no hubiera todo este proyecto de BraiUp”.

La joven remarca que no hay límites para una persona que no se los pone por lo que se dice orgullosa de todo lo que ha logrado gracias al amor de sus amigas y su familia.

“Si una persona se pone límites no se siente capaz de realizar lo que quiere, ni emprender en lo que estudió, en lo que realmente le gusta; yo tengo el apoyo de mi mamá y toda mi familia”.

Para encontrar los productos de Karla se puede acceder a sus redes sociales como BRAIUP Makeup y weare.braiup en Instagram por esta vía también puede recibir el apoyo para que su proyecto crezca.