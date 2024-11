Vocación donde menos esperas: Kevin buscaba estudiar Contaduría pero se enamoró de la Geografía

“La vocación a veces se encuentra donde menos se lo espera uno”, afirma el estudiante Kevin Rafael Camacho Hernández, quien aconseja a los aspirantes a realizar estudios universitarios no desesperarse si no tienen definido qué carrera cursar o si no logran un lugar en la primera oportunidad.

En el marco de la Expo Orienta, el evento de la UV donde la comunidad académica y estudiantil presenta su oferta de los programas de Técnico Superior Universitario y licenciatura, el joven de 18 años comparte que sus primeros intereses estaban centrados en Contaduría, pero no obtuvo un lugar en la primera lista de ingreso a la Universidad Veracruzana (UV).

"Lugares vacantes", el inicio de Kevin en sus estudios universitarios

Su entrada a la casa de estudios fue por la opción de “lugares vacantes” y ahora afirma haber encontrado en la Geografía una vocación que desconocía; además, dice haber descubierto la importancia del servicio a la sociedad.

“Hice el examen de admisión y quedé como a 60 lugares (...) No había posibilidad de entrar a la carrera para la cual presenté. Entré por ‘vacantes’ y ahora ya me voy a quedar”.

¿Qué fue lo encontrado en Geografía? “La integración de muchas cosas, además de las prácticas de campo. Sí puedes encontrar tu vocación en carreras que ni siquiera sabías que existían o te podrían gustar”.

Ahora, afirma querer desarrollarse en la resolución de problemas sociales: “Dar algo a la sociedad, retribuir, pues es algo que se pude hacer desde la Geografía y en colaboración con otros profesionales”.

La Geografía, detalla, no solo ve fenómenos físicos y biológicos, también los sociales, los conflictos de territorio. “El campo es muy grande y por eso se interrelaciona con la sociología, antropología, ciencias sociales, entre otras”, dice el estudiante nativo de Xalapa, radicado actualmente en Coacoatzintla.

Reitera su mensaje de no caer en la desesperanza y, en cambio, darse la oportunidad de conocer otras alternativas con poca demanda.

Kevin Rafael Camacho Hernández, quien aconseja a los aspirantes a realizar estudios universitarios no desesperarse si no tienen definido qué carrera cursar

Académicos de esta licenciatura confirman que hasta la última convocatoria (2024), la demanda fue menor a la matrícula, aun cuando los estudios son muy amplios, lo mismo que el desempeño laboral.

¿Cuál es el campo laboral de los estudiantes de Geografía?

Algunos de los lugares donde pueden insertarse son en Protección Civil o como docente de educación básica/media; en Desarrollo Urbano, en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, así como en la Comisión Nacional del Agua, por mencionar algunos, donde el salario mensual puede llegar a los 21 mil 498 pesos mensuales.

Convocan a descubrir la Geografía, la ciencia que se dedica a estudiar la distribución espacial de los fenómenos naturales y sociales sobre la superficie terrestre. Para saber más se puede llamar al 22 88 42 17 00.

Éxito en la Expo-Orienta UV

Este martes arrancó en Xalapa la Expo Orienta de la Universidad Veracruzana (UV), evento que congregó en su primer día mil 080 estudiantes de bachillerato, Cbtis, Telebachillerato y Bachillerato Tecnológico Agropecuario

Personal académico de la UV manifiesta la importancia de que se realicen este tipo de actividades, con las cuales, los aspirantes pueden conocer los 9 programas de Técnico Superior Universitario y los 187 de licenciatura, distribuidos en sus cinco regiones, en 27 municipios del estado.

Ahí, los coordinadores del evento destacaron que la deserción y la baja de aspirantes documentada en la pandemia por Covid-19 ya está superada.

Para hoy 6 de noviembre están confirmadas escuelas de Alto Lucero, Coatepec, Cosautlán de Carvajal, Martínez de la Torre, El Espinal, Perote, Pacho Viejo y San Andrés Tlalnelhuayocan, por mencionar algunas.

Está el recordatorio de que aunque el ingreso por escuela ya cerró, todos son bienvenidos en horario de 9:30 a 13:30 horas y podrán registrarse este miércoles a la entrada del MAX. Para quienes no puedan asistir, la oferta educativa está disponible en el portal web https://www.uv.mx/expoorienta/ y redes sociales. El 6 de noviembre