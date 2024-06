Leyenda en el Río Sedeño: la creencia de habitantes que visitan este lugar el 24 de junio

Xalapa y sus alrededores guardan un sinfín de historias que nos dejan sin aliento, no solo porque hay leyendas y mitos que engloban la identidad xalapeña, sino por sus narraciones que parecen fantásticas o que dan pie a que un lugar sea reconocido por sus habitantes.

Algunos ejemplos son la historia de El Callejón del Diamante, la historia de la Catedral de una sola torre, el Cerro del Estropajo, la casona de los gatos, el chango de la calle Guerrero, los fantasmas de Los Berros y muchas más.

El territorio donde pasa el río Sedeño también es bosque mesófilo de montaña y forma parte del área natural protegida conocida como Parque Lineal Quetzalapan-Sedeño | Doto: David Bello / Diario de Xalapa

Aunque la historia que estamos por presentarte está “fuera de Xalapa”, hay que recordar que el río Sedeño sigue siendo considerado parte de la capital veracruzana, y su cercanía no solo nos invita a recorrerlo con paseos en fines de semana, también adentrarnos en sus historias y conocer su misterio..

¿Dónde se ubica el río Sedeño?

El río Sedeño nace del Cofre de Perote, sus vertientes bajan por la zona montañosa de Veracruz, pasando por por Acajete, Las Vigas, Rafael Lucio, Tlalnelhuayocan, Jilotepec y Naolinco hasta llegar a Banderilla y Xalapa. Esta área se caracteriza por tener bosque de niebla y sus especies de plantas que identifican la zona.

El territorio donde pasa el río Sedeño también es bosque mesófilo de montaña y forma parte del área natural protegida conocida como Parque Lineal Quetzalapan-Sedeño, el cual pertenece a Xalapa en el fraccionamiento de Lucas Martín. Este parque lineal abarca desde el famoso lugar conocido como Salto de Gato, el cual está debajo del bulevar Xalapa-Banderilla, hasta terminar en la colonia El Moral de esta ciudad.

En su cauce por Xalapa, el río Sedeño pasa por las colonias Lucas Martín, El Naranjal, El Moral y Campo de Tiro hasta unirse en la parte baja al río Actopan, que forma parte de la cuenca mayor y desemboca en el Golfo de México.

Un punto por el que el río Sedeño es conocido, es porque las colonias aledañas no tienen el cuidado adecuado con los desechos sólidos, lo que causa contaminación a su cauce. Sin embargo, este río no siempre tuvo este aspecto.

Puedes volver a leer: Ríos pueden salvarse de ser drenajes al aire libre; esta es la estrategia para hacerlo

Según algunos vecinos, recuerdan con melancolía las aguas de este afluente cuando estaban limpias, pues personas mayores dicen que hace muchos años acudían a la zona llamada el Salto del Gato, la cual tenía una poza y una bellísima cascada, además de la de Los Cubos, las cuales permitían darse un buen chapuzón a sus visitantes en vacaciones o los fines de semana.

De la misma manera, hay una leyenda que comparten vecinos de la zona, siendo que estos relatos llegaron a formar parte de un libro sobre historias de esta ciudad veracruzana.

Doble Vía Manantial del parque Juárez: un tesoro casi olvidado en los bajos del Palacio de Gobierno de Xalapa

¿Cuál es la historia sobre el río Sedeño el 24 de junio?

Los ríos siempre han sido material para agregar a las historias de terror, esas que te hacen estar al borde del asiento en espera de un giro inesperado y que te haga brincar del susto. Los vemos en la famosa leyenda de la Llorona, donde el río forma parte importante en su narración, ya que la historia de la mujer que recorre los afluentes en busca de sus hijos es contada alrededor del mundo sin que sea preciso su origen.

Por ello, esta vez hablaremos del relato del 24 de junio en el río Sedeño. Según el libro “Sonido del Agua y la Arena: historias, cuentos y leyendas de Xalapa”, título del ayuntamiento de la ciudad, nos menciona las tres pozas que tiene la ciudad.

Este material menciona que detrás de la Estación Nueva donde se forman tres pozas, las cuales son: Los Cubos, La Poza Azul y El Salto Del Gato. La fama de estas tres pozas se debe a lo peligrosas que eran consideradas por los visitantes que acudían para disfrutar de la vista y las aguas del afluente.

En su cauce por Xalapa, el río Sedeño pasa por las colonias Lucas Martín, El Naranjal, El Moral y Campo de Tiro| Foto: David Bello / Diario de Xalapa

La poza del Salto del Gato es la más famosa de todas, esto porque es aquí donde más gente perdió la vida tras ahogarse en su interior, ya que se conoce que quienes saltaban, en caso de no ser un nadador con destreza, se daban casos en que no salían con vida de estas aguas. No solo eso, en libro menciona que esta poza tiene un remolino muy grande, el cual pudo contribuir a que los que se atrevían a nadar por ahí, no pudieran sobrevivir.

Cuenta este libro y vecinos al río Sedeño que si vas de visita a este lugar el veinticuatro de junio, el día de San Juan, el día de Todos Santos o el Día de Muertos, en la poza se escuchan gritos desgarradores pidiendo auxilio, además de lamentos de las almas de aquellos que se ahogaron en estas aguas del río Sedeño.

Puedes volver a leer: Escudo de armas de Xalapa: significado de este símbolo de historia e identidad

¿Qué pasa el Día de San Juan?

Desde los primeros minutos del 24 de junio, en el Día de San Juan se mezcla la tradición, supersticiones y el misticismo que atrae a veracruzanos, quienes consideran a esta noche llena de magia y el día más largo del año, esto porque es la temporada en que se da inicio al verano.

El Día de San Juan es el día ideal para los amantes del misticismo realizar rituales con agua y fuego, ya que se cuenta que algunas culturas rendían tributo al sol, el cual se enamoró de la Tierra y se negaba a dejarla, es por eso que se dice que la noche es la más corta del año este día.

¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube! Aquí podrás encontrar contenido de calidad y de los temas más relevantes de Veracruz

El 24 de junio se realizan algunos rituales con agua y fuego, estos últimos relacionados con la "quema" ya sean malos pensamientos, atracción de la buena fortuna, entre otros/Foto ilustrativa: Rashide Frías | Cuartoscuro.com

Estas culturas encendían hogueras y pedían la fertilidad con mágicos rituales en el solsticio de verano. Mientras que los católicos relacionan este día con el nacimiento de San Juan Bautista, mismo que nació un 24 de junio, y que tras esto su padre encendió una hoguera para celebrar su alumbramiento.

¿Sabías esta historia sobre el río Sedeño el 24 de junio?