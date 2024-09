¡Septiembre inicia con todo! Lista de actividades para el fin de semana en Xalapa

Ya es septiembre y en Xalapa habrá un sinfín de actividades para pasarla de lo mejor. Hoy te damos algunas de las muchas alternativas que tendrás para salir a disfrutar solo o en compañía. ¡Arrancamos!

¿Cuáles son las actividades del mes de septiembre para realizar en Xalapa?

Para empezar como se debe, no te pierdas el súper concierto del 20 aniversario del Mariachi de la Universidad Veracruzana. Estos músicos confirman que tienen preparado un repertorio inolvidable. La cita es hoy a las 18 horas en el Foro Abierto “Miguel Vélez Arceo” de Casa del Lago.

La Universidad Veracruzana nos recuerda a todos que el mariachi es el máximo referente de la música tradicional mexicana.

Que no se te pase. Si no has podido ir al Festival del Pambazo, ¿qué esperas? Te lo recomendamos. Encontrarás una gran diversidad de rellenos de este antojito veracruzano.

Para que se te antoje, te adelantamos que hay desde el clásico de frijoles con chorizo o longaniza, hasta los exóticos de cocodrilo y cucarachas de Madagascar. ¿Quieres algo dulce? ¿Qué tal de helado flameado?

Si te gustan los cactus y suculentas, la recomendación es que visites el Barrio Mágico de Xallitic. Este domingo encontrarás de 10 a 20 horas a expositores dispuestos a compartirte consejos. También podrás llevar a casa alguna de estas enigmáticas especies.

En muchas personas jóvenes, e incluso niños, tener este tipo de plantas se ha vuelto un “hobby” / Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

En cine, la sugerencia para esta tarde es “El Eco”, película de la mexicana Tatiana Huezo, ganadora del premio al mejor documental en el Festival de Cine de Berlín 2023. La función será a las 18:30 en Cinema Nahual, en Azueta 14. El costo es de 55 pesos la entrada general y 45 pesos, con descuentos para estudiantes.

Para los “peques”, un imperdible es el "El gran Circo de los Títeres", una función divertida, llena de luces y sorpresas apta para disfrutar sin importar la edad que se tenga. El punto de encuentro es Juárez esquina con Ávila Camacho, a las 13 horas. Se puede reservar al 281 95 95 51.

Otra invitación es para jugar la lotería, en el mismo lugar pero a las 12 horas y sin costo, en El Árbol de la palabra, donde algunos suertudos podrán ganar libros y cuentos, además de vivir momentos inolvidables.

Otras fechas

Si lo que buscas es cine gratis, en el Teatro J.J. Herrera habrá funciones los martes de septiembre a las 18 horas, y en el foro Carmela Rey, los sábados y domingos a las 18 horas.

¿Seguidor de la música de Lana del Rey? Habrá tributo a cuatro cuerdas y luz de velas. Será a las 19 horas del 5 de septiembre, en el foro Carmela Rey. Con costo y boletos en Arema.

Para que te programes, la Orquesta Sinfónica de Xalapa tocará con Mariachi los días 12 y 13 de septiembre, en Tlaqná, a las 20 horas. Con costo.

Orquesta Sinfónica de Xalapa se ha consolidado como una de las mejores de México y América Latina / Foto Cortesía / Universidad Veracruzana

Y si eres de las personas que buscas algo más tranquilo, ve al Jardín de las Esculturas. De martes a domingo puedes pasear por esta área natural, ver 84 esculturas y también, conocer una divertida exposición de la artista Paty Blanco. “Los animales no pagan impuestos” te encantará. Murillo Vidal sin número. Acceso gratuito.

