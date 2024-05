¿Baladas o Cumbia? Dos conciertos que no te puedes perder en Veracruz en junio

A casi la mitad del año 2024, Veracruz sigue destacando como uno de los estados más especiales para realizar conciertos, pues diversos artistas nacionales e internacionales han ofrecido espectáculos imperdibles para todos los gustos.

Desde el género de pop, reggaetón, regional mexicano o rap son solo algunos de los estilos musicales más populares que han reunido a diversos artistas, sin embargo, unos de los infaltables como la cumbia o la balada harán presencia en el estado con dos grandes de la música: Los Ángeles Azules y Daniel, Me Estás Matando.

Aunque sus conciertos ya se habían anunciado con anterioridad, las fechas para poder ver totalmente en vivo a estos artistas está prácticamente a la vuelta de la esquina, por lo que te compartimos las sedes sobre sus presentaciones y dónde podrás conseguir entradas.

¿Cuándo se presentarán Los Ángeles Azules y Daniel, Me Estás Matando en Veracruz?

En reuniones o fiestas, prácticamente cualquier persona ha escuchado alguna canción de Los Ángeles Azules, considerada por muchos como una de las agrupaciones musicales más importantes de México.

Con la infaltable cumbia dentro de la cultura mexicana, el grupo originario de Iztapalapa se ha mantenido entre el gusto de chicos y grandes por sus pegajosas melodías, además de peculiares pero exitosas colaboraciones con artistas de diferentes géneros como Nicki Nicole, Ximena Sariñana, Miguel Bosé, Natalia Lafourcade, Carla Morrison, entre muchos otros.

Si eres fan de “El Listón de Tu Pelo”, “Cómo Te Voy A Olvidar”, “El Amor de Mi Vida” u “Otra Noche”, el grupo estará dispuesto a poner a bailar a todos sus seguidores el próximo 8 de junio de 2024 en el conocido Gimnasio “Nido” del Halcón UV.

El recinto, ubicado entre Circuito Presidentes y la avenida Cultura Veracruzana, de la ciudad de Xalapa, estará más que listo para que puedas disfrutar de este concierto tan esperado por muchos. Será a partir de las 21:00 horas cuando la fiesta comience, por lo que deberás llegar con anticipación para no perderte ningún detalle.

Las entradas podrás conseguirlas en la plataforma de Boleteca en el siguiente enlace (https://www.boleteca.com/eventos/los-angeles-azules/).

Daniel, Me Estás Matando en Veracruz

Ahora es turno de Daniel, Me Estás Matando, agrupación conformada por Daniel Zepeda e Iván de la Rioja, conocidos ampliamente por su popular “Bolero glam”, un estilo que ha revolucionado por completo el género del clásico bolero.

Letras románticas, nostálgicas y combinadas con sones de guitarra y percusión son algunos de los elementos distintivos de esta agrupación que se ha colocado entre las favoritas del público mexicano.

Con más de dos millones de oyentes mensuales, tan solo en la plataforma de Spotify, Daniel, Me Estás Matando ha colocado éxitos que combinan canciones de amor y desamor como “Lo Hice, Te dejé o “¿Qué Se Siente Que Me Gustes Tanto?”, algo que los convierte en uno de los dúos mexicanos que no puedes perderte por nada.

De acuerdo a su página oficial, Veracruz será una de las primeras ciudades sedes de su gira, por lo que se estarán presentando el próximo 21 de junio de 2024.

La sede del concierto será en el Foro Boca, ubicado en el Bulevar Vicente Fox Quesada, en la zona centro de Boca del Río, Veracruz. El inicio será a las 21:00 horas y los precios y boletos se pueden encontrar en el siguiente enlace de la plataforma Boletia (https://dmemveracruz.boletia.com/).

Cumbias o boleros, ¿qué género musical prefieres?