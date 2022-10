Ya no hay excusas ¡para dar mordidas! Graban a policía con terminal bancaria [Video]

En la actualidad con un mundo lleno de cámaras es difícil escapar del ojo público y al tener prácticamente plataformas donde se puede subir cualquier acontecimiento, es casi imposible poder pasar desapercibido, tal fue el caso del policía que fue captado en video con una terminal bancaria, eso desató los comentarios en redes sociales y la pregunta es ¿qué estaba cobrando?

Muchos de los usuarios de redes sociales, porque el video se hizo viral y lo difundieron en twitter y TikTok, aseguran que el oficial estaba cobrando “mordida” por lo que el video se llenó de críticas y muchas burlas, aunque algunos mostraron preocupación y asombro por la manera tan desfachatada en la que el oficial saca la terminal y le cobra al automovilista.

Cabe señalar que uno de los problemas que se vive en el país, son los actos de corrupción y aunque muchos los traten de desmentir, es cuando ves este tipo de videos que no puedes dejar de pensar que no todos los oficiales de tránsito y policías no cargan con una terminar bancaria, es más, si ves el video te darás cuenta que dicho aparato no es que regularmente te dan en los bancos.

Doble Vía ¡Como el exorcista! Jóvenes se topan con suceso paranormal en la calle y se hizo viral [Video]

Al momento, las autoridades no se han pronunciado al respecto, y la imagen no es muy nítida como para saber en qué ciudad ocurre, aunque en redes sociales lo asociación con la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, es más hasta el número de patrulla colocaron, pero es algo que no se puede confirmar.

¿Qué ocurre en el video?

En la toma se ve como un policía sostiene una terminal bancaria, junto tiene la tarjeta del automovilista, la pones sobre la terminal y luego se la regresa, después guarda la terminal que es de color azul y luego guarda su celular, acto seguido parece que algo le dice al conductor y el video termina.

Al momento el video ya se hizo viral y está por llegar al millón de reproducciones, cuenta con más de 30 mil me gusta y sólo tiene 1352 comentarios, entre los que destacan las burlas de algunos usuarios o indignación por el hecho al que muchos comentaron que era una mordida.

La cuenta en la que se posteo el video fue @Red365 y parte de los comentarios que se pueden leer dicen “pagando mi mordida a meses sin intereses” otros hasta corrigen el video “no son de la Ciudad de México son del Estado de México” y algunos sólo se limitan a bromear “no manches ya somos un país de primer mundo”.





@red365noticias #cdmx #policiasmexico #policiascdmx #red365noticias ♬ sonido original - Red365





En la cuenta de twitter @2Werattors el video casi alcanza las 27 mil reproducciones y muchos de los seguidores de la cuenta platicaron experiencias similares con oficiales de la ley, además de mostrar su enojo por la corrupción que existe en el país.