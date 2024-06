¿Sabías qué el pato Donald visitó Veracruz en una película? Conoce la historia de Los 3 Caballeros

Uno de los personajes más queridos de Walt Disney Company es sin duda el pato Donald, no solo por su peculiar voz sino por las aventuras que tiene en cada caricatura, serie o película en la que aparece, ya sea acompañado de Daisy o con sus amigos Mickey, Goofy o Pluto.

Pero ¿Sabías que Donald tiene un amigo mexicano? Nos referimos a "Panchito Pistolas", un gallo de la Ciudad de México quien lo invitó a conocer su cultura en la década de 1944 junto a "José Carioca", un loro verde originario de Río de Janeiro, Brasil.

Esta aventura formó parte de la película "Los 3 Caballeros", la historia está basada en un viaje del propio Walt Disney donde conoció parte de Latinoamérica y para mejorar las relaciones de Estados Unidos con estos países. En la vida real, los tres caballeros eran: Walt Disney, Edmundo Santos y Aloysio Oliveira.

Su estreno fue el 21 de diciembre de 1944 siendo la séptima película de la compañía y la primera en mezclar personajes reales y dibujos animados. La trama comienza con el cumpleaños de Donald quien recibe una tarjeta "de sus amigos en Latinoamérica".

El pato Donald en Veracruz; conoció el Pico de Orizaba

Es aquí donde a bordo de un sarape mágico (rebozo mexicano que volaba) recorren el continente americano y en su parada por México visitan la Capital del país, Pátzcuaro, Acapulco y Veracruz; Pancho les da un tour por México a Donald y José mostrándoles bailes, canciones y Sones famosos mientras que Donald quiere conquistar a toda mujer que ve.

Y precisamente en las escenas de Veracruz el sarape volador recorre rápidamente la zona de Orizaba, la más famosa referencia de los norteamericanos en Veracruz gracias al Citlaltépetl y llegan al puerto jarocho para mostrarnos cómo se baila el Son de Lilongo.

En la película vemos a un grupo de bailarines y músicos tocando instrumentos como la jarana, el requinto, la guitarra, el pandero, el arpa, el violín, entre otros, mientras que en el sueño se ve la tarima para zapateado; al llegar los tres personajes "Pancho" se pone a cantar, José a tocar música y es allí donde Donald no pierde la oportunidad de bailar el Son Jarocho con una veracruzana.

El éxito de esta película fue tan grande que estuvo nominada a dos premios Oscar por "Mejor Sonido" y "Mejor Música Original".

Tiene una canción original llamada "México" interpretada por Carlos Ramírez y una versión en inglés del bolero "Solamente una Vez" del veracruzano, Agustín Lara (You Belong to My Heart).

¿Tú recuerdas la visita del pato Donald a Veracruz?