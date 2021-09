Maestra promueve uso del cubrebocas con canción infantil; se hace viral en redes

Con el regreso a clases presenciales, maestros y maestras se las ingenian para evitar que los alumnos se retiren el cubrebocas y acaten por completo las demás medidas sanitarias para prevenir contagios de Covid-19 en México, en la tercera ola.

Tal es el caso de la maestra Wendy Canales, quien cambió la letra de una canción infantil tradicional para promover entre sus alumnos mantener el cubrebocas en su rostro, no retirarlo, ni cambiarlo con sus compañeros.

La docente ocupó la canción de “un candadito nos vamos a poner, el que se lo quite va a perder…”, y le retiró algunas palabras para acoplar con la nueva normalidad en el país donde el Sars-Cov-2 (Covid-19) se anexó a la vida diaria desde el 2020.

En un video vigente en la red social de Tik Tok, la usuaria wendycanales25 difunde un clip donde aparece frente al grupo de menores de edad entonando la nueva melodía.

“Un cubrebocas me voy a poner, el que se lo quite va a perder. Nariz y boca tengo que tapar, para que el virus no pueda entrar”.

Mientras los alumnos intentan repetirlo, en los comentarios de este video felicitan a la docente por el ingenio e innovación para proteger a sus estudiantes y prevenir contagios de coronavirus.

El lugar de residencia no está claro en el video y ya supera los mil 300 comentarios de felicitación a Wendy Canales.