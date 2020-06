Mexicanos, más flexibles a compartir sus datos de salud

A diferencia de los europeos, los mexicanos son más flexibles al compartir sus datos de salud con las grandes compañías tecnológicas, así lo señala el informe European Tech Insights 2020, del Center for the Governance of Change (CGC) de IE University.

El informe señala cómo el público general de nueve países europeos se siente ante el papel que las empresas tecnológicas y de tecnología juegan en la sociedad, en comparación con el de Estados Unidos, China y México. La encuesta abarcó a dos mil 883 encuestados en todo el mundo.

Así, se indicó que la pandemia del coronavirus ha provocado que los ciudadanos apoyen cada vez más la vigilancia estatal y el uso de sus datos personales.

El 53% de los europeos consideran que los gobiernos no deben compartir los registros de salud de sus ciudadanos con empresas como Google sin su consentimiento previo, aunque hacerlo ayudara a desarrollar nuevos tratamientos y a la detección temprana de enfermedades. Una consideración compartida por el 68% de los estadounidenses.

En el lado opuesto, el 49% de los ciudadanos chinos y el 58% de los mexicanos ven con buenos ojos compartir sus datos de salud con las grandes tecnológicas, siempre y cuando no se utilizara con fines comerciales, al considerar que los beneficios serían mayores que los riesgos.

Asimismo, el 54% de los mexicanos estarían dispuestos a reducir su privacidad a través de cámara de televisión o control de redes sociales si estas medidas ayudaran a incrementar la seguridad.

Los chinos son los más proclives a cambiar control por seguridad con el 81% a favor. Mientras que los norteamericanos con el 46% son los más celosos de su seguridad.

El impacto más significativo de la pandemia es que los países más afectados han visto una notable disminución de la preocupación por la vigilancia y la privacidad de los datos, como es el caso de España, refirió Oscar Jonsson, director Académico del Center for the Governance of Change de IE University.