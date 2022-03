Mujer ayuda a indigente y después se casa con él

Cada vez es más común encontrar en redes sociales que usuarios ayuden a personas en situación de calle, ya sea proveyéndolos de vestido, abrigo o alimento, e incluso ofreciéndoles la oportunidad de bañarse y cortarse el cabello, pero en pocas o nulas ocasiones hemos encontrado que tras ayudar a un o una indigente, la persona benefactora se case con el beneficiado.

Pues esta historia dejó las páginas de la ficción para convertirse en realidad, así lo demostró la usuaria de TikTok, Jasmine Grogan, quien se volvió viral luego de que compartiera su historia de amor con un hombre que no tenía hogar y al que se encontró al exterior de un supermercado en Canadá, con quien incluso ahora tiene dos hijos.

En un video de sólo 15 segundos se pueden ver una serie de fotografías en las que se hace notar el cambio físico del hombre, así como diversos momentos que han compartido juntos e incluso en algunas de las imágenes se pude observar a la pareja, acompañada de sus pequeños hijos.

¿Cómo se enamoró Jasmine de un indigente?

Todo comenzó hace unos años, en lo que parecía un día común de supermercado para Jasmine Grogan, cuando al salir del lugar se percató de que había un sujeto extraño sentado a las afueras del sitio, por lo que su reacción consistió en ofrecerle un poco de dinero, pero Macauley Murchie se negó a aceptar el efectivo y mejor optó por ayudar a la mujer con sus bolsas.

Desde entonces ella le ofreció hogar, vestido y comida, por lo que poco a poco fue modificando su aspecto, ante lo que la joven no ha dudado ni un instante en compartir diversos momentos que pasan juntos, incluidos los nacimientos de sus hijos, a través de las redes sociales, por lo que se ha hecho viral su peculiar historia de amor.

En una de sus historias la mujer escribió al respecto: “Conocí a un indigente un día mientras hacía mis compras de alimentos. Le ofrecí dinero, pero no lo aceptó. Entré y continué haciendo mi compra y no podía dejar de pensar en él. Salí y pregunté si podría ayudarlo de todos modos, dijo que no. Me preguntó si quería ayuda para subir mis compras a un taxi, le dije que sí“.

Sin pensarlo, esa misma noche la joven fue a cenar con Macauley, con quien entabló una larga conversación acerca de la vida y tal fue el grado de satisfacción con la charla, que Grogan le compró un teléfono al hombre para poder mantenerse en contacto, por lo que intercambiaron mensajes durante un tiempo, hasta que decidieron pactar una nueva cita.

Incluso recuerdan el primer mensaje que el joven envió a la chica después de esa cena y en el que se podía leer: “Me alegraste el día, muchas gracias por todo, eres increíble. No puedo dejar de pensar en ti”, ante lo que Jasmine reconoció que tampoco podía sacar a Macauley de su mente.

Después de aquel momento se dieron varias citas, hasta que ambos tomaron la decisión de unir sus vidas en matrimonio, por lo que Murchie se afeitó, mientras que Grogan lo ayudó a conseguir una dentadura nueva, tras lo que el joven consiguió trabajo para sacar adelante a su nueva familia.

Finalmente, tras ser cuestionados por medios locales, ambos han reconocido que se encuentran felices de que sus vidas se cruzaran e incluso señalan que no imaginan como sería su vida si no estuvieran juntos, además de que afirman que todo lo que sucede en la vida tiene una razón.

