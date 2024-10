Tamarindo de sabores: comercios de la carretera Xalapa-Veracruz innovan con esta deliciosa fruta

Emiliano Zapata, Ver.- La falta de ventas y la crisis económica llevó a Liliana Aparicio Vivanco, comerciante de productos regionales, a innovar con nuevos sabores que agregar a la pulpa de tamarindo que vende en su comercio ubicado en la carretera federal Xalapa-Veracruz.

Añadir habanero o chamoy a la pulpa de tamarindo, que es un fruto que se cultiva en esta región, fue la forma que pensó atraería clientela “y me funcionó porque es el producto que más vendo de todos los que tengo y que son los tradicionales que comercializan todos los comerciantes de esta calle”.

Ahora esta pulpa de tamarindo con chile habanero se puede usar en bebidas o postres, pero principalmente, para darle más sabor a las alitas que venden en muchos bares, comenta.

Entrevistada mientras atiende su negocio ubicado al pie de la carretera, Liliana Aparicio comenta que es lamentable que haya tan pocos ingresos para las familias que se dedican a comercializar frutas como mango, guanábana, tamarindo, cocos, o postres como miel y cocadas, porque aunque por esta zona circulan muchos vehículos, la mayoría son de transporte o carga.

Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

“No vendemos mucho. Desde que está la pista, los turistas prefieren irse por allá para hacer menos tiempo y evitar el mal estado de la carretera, nuestras ventas se cayeron y en los últimos meses la situación es más grave para nosotros que vivimos de nuestros negocios familiares”, dice.

La comerciante explica que en su familia dedican muchas horas para preparar los toritos de coco, guanábana, manche o jobo, porque son bebidas artesanales típicas de la zona, sin embargo, reitera que no se venden mucho y que algunos ya tienen varios meses expuestos y simplemente “no salen”. “No porque no sean buenos sino porque la gente no tiene para gastar”.

Señala que como ella, decenas de comerciantes que viven de las ventas en Cerro Gordo se encuentran en una crisis económica profunda, ya que las ventas han caído.

Reconoce que en su caso, ya no vende fruta porque se le descomponía al no haber clientes, por eso solo tiene productos no perecederos, ya que la ventaja es que si no se venden, ahí se pueden quedar varios meses

Ante esa situación apremiante de la falta de ventas se le ocurrió innovar con la pasta de tamarindo y agregarle habanero y chamoy, porque esos sabores sí salen un poco más.

Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

Comenta, entre risas nerviosas, que por la desesperación de la baja de ventas es que pensó en algo que no tuvieron otros y terminó agregando habanero y chamoy a la pulpa de tamarindo.

Ahora tiene algunos clientes que pasan solo para llevarse el tamarindo con habanero o chamoy porque se utilizan mucho como botana, para marinar las alitas y costilla de cerdo porque “les da un sabor exquisito”, o para preparar micheladas.

