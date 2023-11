Nadie juega conmigo: niño coreano se hace viral por exhibir depresión infantil

El trabajo, el ritmo de vida y la falta de empatía, son algunos de los factores que afectan a las infancias en Corea del Sur. Si bien es un país con un impresionante desarrollo tecnológico, en materia social relacionada al cuidado de los niños y niñas, parece estar quedando algo corto.

Así lo demuestra un pequeño coreano llamado Geum Ji Eun quien habló sobre cómo era la relación con sus padres y que evidenció tristeza y abandono por parte del pequeño.

Sociedad Menores desaparecen por 48 horas por reto de Tik Tok: Fiscalía de Sinaloa

La depresión vista desde la infancia

El pequeño Geum Ji Eun fue entrevistado en el programa Golden Kids contó cómo era la vida con sus padres junto a su pequeña hermana y contó que regularmente se sentía triste, con miedo hacia su padre y pensaba que su madre no lo quería.

“Estoy solo en casa. Nadie juega conmigo”, luego habla sobre su papá, “Da miedo cuando se enoja y espero que me llame de forma cariñosa”. Sobre su madre dijo: “Creo que no le agrado. Ella nunca me escucha”.

Mientras el pequeño va narrando sus vivencias la cámara va mostrando los rostros desencajados y visiblemente tristes de sus padres al escuchar a su hijo.

#goldenchildre #niñocoreano #niñocoreanopapas #coreano ♬ sonido original - Borahae 💜 @estefanialopez908 ¿Qué #niños estamos #criando? ¿Que le dirias al #pequeño si lo #vieras?

Luego en la televisión aparece una escena donde se ejemplifica la ansiedad y el miedo que puede sentir un niño como Geum Ji Eun al no tener a su madre cerca. Son varios los factores que influyen a que el niño se sienta alisado: la atención ahora la recibe en mayor parte la bebé; en ocasiones se entiende como berrinche se actitud, pero también es un miedo del pequeño a lidiar en la sociedad y cuando acude a su madre no hay nadie.

Estas son algunas de las cuestiones que los analistas vieron en el programa de TV coreana, ellos alcanzaron a ver que el pequeño sólo quiere jugar, sentirse protegido y escuchado, lo cual es una necesidad humana, y que debido a la falta de atención de los padres, desemboca en síntomas de depresión.

@mikeyespinosa_ ♬ son original - Lee #duet with @Lee #korean

¿Cómo diganosticar depresión infantil?

El video abrió un debate sobre el ritmo de vida de los adultos que muchas veces se ven obligados a dejar a los niños por trabajar, lo que conlleva en abandono y a la larga crea inseguridades.

Según la OMS, la persona experimenta un estado de ánimo deprimido (tristeza, irritabilidad, sensación de vacío) o una pérdida del placer o del interés por actividades.

Un episodio depresivo es distinto de las variaciones habituales del estado de ánimo. Estos episodios abarcan la mayor parte del día, casi todos los días, durante al menos dos semanas.

Pueden presentarse varios síntomas más:

dificultad para concentrarse

sentimiento de culpa excesiva o baja autoestima

falta de esperanza acerca del futuro

pensamientos de muerte o suicidio

alteración del sueño

cambios en el apetito o peso

sensación de cansancio acusado o de falta de energía

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

¿Cómo atenderlo?

Algunos consejos de la OMS para aliviar los episodios depresivos son:

seguir haciendo cosas que solía disfrutar

mantener contacto con amigos y familia

ejercicio a menudo, aunque solo sea dar un paseo

hábitos alimenticios y de sueño regulares

cuente a alguien de confianza cómo se siente

acuda a un proveedor de atención de salud









TE RECOMENDAMOS EL PODCAST⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music