¿Tienes la piel grasosa? No te preocupes, sigue estos consejos que te ayudarán a hidratarla

Son diferentes los factores que producen una piel grasosa, entre los más comunes están la genética, fundamental o los cambios hormonales, acompañados por el estrés; la solución es tratar de mantener la piel hidratada por lo que a continuación te damos algunos consejos que te podrían ser de utilidad.

Cabe señalar que la grasa en la piel es buena porque ayuda a la hidratación que esto formar parte de los cuidados y protección que se necesitan; lo problemático viene cuando se produce más grasa de la que se necesita, ahí es cuando se pueden presentar casos de acné, por citar un ejemplo.

Puedes leer también: Ponle un ¡hasta aquí! al cabello chino incontrolable ¿qué es el frizz y cómo controlarlo?

¿Cómo detectar una piel grasosa?

Lo primero que debes checar cuando te ves en el espejo es si tu piel brilla o suele estar muy grasosa al finalizar el día; en las áreas más grasosas suelen aparecer puntos negros, grano y otras imperfecciones, además pueden presentarse poros grandes y visibles. El acné no es exclusivo de la cara, también se puede presentar en la espalda, brazos y pecho.

Doble Vía “Hay veces que estas cosas pasan”: Influencer viaja a México y termina con el rostro deforme [Video]

¿Qué puedo hacer para eliminar la piel grasosa?

Existen diversos cuidados que puedes darle a tu piel para evitar los problemas que trae consigo una piel grasosa, lo primero es descubrir cuáles son los tratamientos que te benefician, por ejemplo, para evitar puntos negros, granos y polvo, podrías hacer lo siguiente:

Lávate la cara con regularidad

Lo ideal es lavarse la cara con regularidad con un jabón neutro junto con agua tibia o templada; evita usar utilizar esponjas o toallas ásperas porque eso genera más producción de grasa en la piel, lo que si debes dejar atrás son los jabones humectantes y productos con fragancia o que tengan químicos agresivos.





Foto: Pexel





Usa un astringente natural

Un estudio publicado en The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology se pide evitar el uso de tónicos astringentes que contengan alcohol ya que suelen resecar la piel; caso contrario sucede con los naturales como los que contengas el ingrediente llamada hamamelis que podrían tener efectos calmantes para la piel.

Para secarte no te restriegues la piel, dale pequeñas palmadas





Foto: Pexel





Se recomienda que al terminar de lavarte la cara utilices una toalla limpia para secar tu rostro, lo importante es no realizar movimientos bruscos, sécate dando pequeñas palmadas en la piel porque podrías irritarte la cara y eso es propenso a generar acné.

Se valen las almohadillas medicinales

No te podemos recomendar algunas marca en especial, pero si podemos sugerirte utilizar los papeles que secan o absorben la grasa de la piel, si bien no evitan la producción de grasa, puede disminuir el exceso que tienes durante el día.





Mascarillas faciales





Foto: Pexel





Si vas a utilizar mascarillas faciales debes considerar que tengan los siguientes ingredientes, de acuerdo a la investigación de Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine, la miel natural es buena para piel porque contiene propiedades ansiépticas y antibacterianas, por lo menos unos 10 minutos en la piel ayuda a darle una textura más suave.

Avena, por sus antioxidantes, antiinflamatorios y saponinas limpiadoras suaves, pueden aliviar posibles irritaciones en la piel.

Arcilla, los minerales como la esmectita y la bentonita pueden reducir el brillo, los niveles de grasa y los aceites de la piel, lo mejor, lo logran sin causar irritación, pero se recomienda que sea una crema hidratante suave y se utilice de manera ocasional.

Aplica humectantes

De acuerdo con The Journal of Clinical an Aesthetic Dermatology, puede utilizar humectantes, pero no de cualquier tipo, trata de aplicarte los que tenga entre sus ingrediente aloe vera ya que ayudan como un posible calmante en la piel; pero cuidado, un gel de aloe vera puro no están recomendable porque contienen alcohol y eso reseca la piel.