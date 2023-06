Panaderos sufren por la ola de calor; bajaron las ventas

Al 50 por ciento están las ventas de pan debido a la ola de calor, cada año ocurre lo mismo, pero en esta ocasión las temperaturas registradas impactan más a quienes trabajan en una panadería debido a que deben laborar con intenso calor, “ya estamos acostumbrados, pero si es complicado a eso de las 2 de la tarde estar en el horno”, explica Jesús Ortega Sedas de la panadería La Panquesana.

Siempre de los meses de abril a septiembre se caen las ventas de las panaderías, pero en esta ocasión ha sido más drástica dado el fuerte calor que se siente en la ciudad y por lo que las familias compran menos pan.

La disminución de ventas casi siempre es del 30 al 40 por ciento, pero ahora rebasa el 50 por ciento, “pues porque con el calorcito no se antoja tanto el pan”.

Llevan tres semanas con muy bajas ventas, “pero sabemos que es algo cíclico, aunque el clima actual no les ayuda en nada para un posible repunte”.

Como un panadero con varios años de experiencia, dice que es bueno trabajar en Xalapa porque es una ciudad muy panadera, en cada calle hay dos o tres establecimientos y para todos hay clientes, “porque a las familias les gusta comprar y comer este alimento tanto en el desayuno, comida con los bolillos y en la cena, donde consumen más el delicioso pan de dulce.

Mucho calor

Jesús Ortega comenta que aunque está acostumbrado a trabajar en un ambiente muy caliente, “el actual supera todas temporadas anteriores, pero a todo se acostumbra uno cuando tiene que trabajar”.

Comenta que comienza a las 6 de la mañana, para elaborar todas las piezas que meterá el horno, “pero a poco después de las 2 de la tarde termina, porque es cuando arrecia el calor”.

Explica que no ha tenido problemas de salud porque está acostumbrado a trabajar con el calor, “ya no me es tan complicado, pero yo sentí mucho calor el viernes que si estaba bastante alto, aunque hoy no siento tanto”.

Indica que por el intenso calor es que comienza a trabajar bien temprano y buscan acelerar la jornada para parar con el horno después de las 2 de la tarde y no sufrir tanto por el calor.

Comenta que tras la pandemia todos sus insumos se elevaron, tanto solo, en el caso de la harina duplicó su costo, “pero yo he preferido sacrificar ganancias a subirle a mis clientes, porque son familias como las de nosotros que cada vez que nos suben algo nos afectan, por eso es que no ha elevado el costo de sus piezas de pan”.