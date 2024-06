¡Dale amor a un michi o lomito! Invitan a familias a la Pasarela de Adopción; fecha, horario y sede

Para las familias interesadas en adoptar y darle una vida amorosa a perro o gatos que han sufrido de abandono, el Departamento de Salud Animal municipal prepara una pasarela de adopción el próximo sábado en el auditorio IMAC.

¿Cuál es el objetivo de la gran pasarela de adopción en el IMAC?

Se invita al público en general a asistir a la gran pasarela para dar protección a perrunos en la que además se organiza una venta con causa de diversos productos para mascotas y se recibirán donativos económicos y en especie para los perritos y gatitos que están en los albergues.

La gran pasarela para dar protección a perrunos en la que además se organiza una venta con causa de diversos productos para mascotas

Entre los artículos que se pueden llevar para apoyar a los albergues de animales están productos de limpieza, accesorios, alimentos para las diferentes edades de gatos y perros.

A las personas interesadas en asistir se les recuerda que tener un perro es compartir con un compañerito de vida por lo que se debe adoptar con responsabilidad.

Tomar la decisión de adoptar a un perrito o gato que fue abandonado en la calle significa mucho porque permite brindar amor y compañía a un ser que lo necesita, que pudo sufrir maltrato por las personas que después lo dejaron en la calle.

Por lo que es importante informarse de los beneficios de la esterilización

Los animales adoptados permiten a quien los lleva a su hogar descubrir la magia de tener un amigo leal que irá a su lado, por lo que se exhorta a las personas a no comprar animales, no regalarlos como obsequios a los menores, porque no son juguetes, son seres vivos que requieren de amor, de un espacio adecuado para vivir, alimentación y cuidados que solo se les dan cuando hay responsabilidad.

Recuerdan que si se tiene un gato o perro en casa es necesaria una esterilización que puede mejorar su calidad de vida. Es un procedimiento sencillo que le brindará una vida más saludable y feliz a tu perrita o gatita.

Por lo que es importante informarse de los beneficios de la esterilización.

¿Cuándo y dónde se realizará la pasarela de adopción en Xalapa?

La pasarela se llevará a cabo este próximo sábado 29 de junio en el Auditorio IMAC, ubicado en Adolfo Ruiz Cortines, esquina calle Hortensia. Colonia Represa del Carmen. A las 10 horas se realizará una expo venta, de 10 a 12 horas habrá vacunación antirrábica y a las 12 horas comenzará la pasarela.