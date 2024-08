Huayno de la búsqueda, el homenaje de Stephanie Delgado a personas buscadoras

En seis años, la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz ha registrado 15 mil 525 personas con reporte, denuncia o noticia de desaparición en la entidad. Además, tan solo en el último año se han reportado 6 mil 864 personas desaparecidas, haciendo que nuestro estado sea el cuarto a nivel nacional en cuanto al número de casos.

Cada 30 de agosto, desde diciembre del 2010, se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Según datos de PBI México, en nuestro país habría treinta mil personas desaparecidas, aunque esta cifra podría ser mayor en palabras de diversos colectivos que cuentan con registros que van aumentando cada día.

Cada 30 de agosto, desde diciembre del 2010, se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada | Foto: René Corrales/ Diario de Xalapa

Con este contexto que marca una realidad triste, dolorosa, de impotencia y coraje para las miles de familias y personas que a diario se reúnen para buscar a sus desaparecidos, hay voces que empatizan y acompañan en esta lucha desde su trinchera.

Stephanie Delgado es una cantautora que usó sus letras para componer un tema que más allá de apoderarse de la situación, busca acompañar y mostrar lo qué sucede desde su mirada.

¿Quién es Stephanie Delgado?

Nacida en San Andrés Tuxtla, Stephanie Delgado vivió 15 años en Hueyapan de Ocampo, Veracruz, donde ese sur que tanto ama la inspiró para componer las canciones que hoy son parte de su primer disco titulado “Migrar”, lanzado en 2022.

“Fa”, como la llaman sus amigos, se mudó a Xalapa a los 15 años, donde además de estudiar se enamoró de la música tradicional, especialmente del son jarocho.

Tras otros 15 años en la capital del estado, “migró” a la Ciudad de México para continuar con su carrera en la música, y donde logró obtener el estímulo para el Fomento de Apoyos a la Creación del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (SACPC).

Stephanie Delgado nació en San Andrés Tuxtla, pero creció en Hueyapan de Ocampo donde comenzó su historia | Foto: Cortesía / Alberto Delgado

La historia de “Huayno de la búsqueda”, canción de Stephanie Delgado

Con esto, la cantora veracruzana vio consolidado su primer material discográfico, donde su principal objetivo era mostrar la esencia de su tierra, de su vida y la realidad que aunque no le guste a nadie, existe. En su álbum, “Fa” incluye “Junto a ti”, una canción para acompañar en la lucha de las mujeres que cada 8 de marzo salen a las calles a exigir justicia y respeto.

Pero, la primera canción que se grabó de este disco fue “Huayno de la búsqueda”, misma que aunque parezca casualidad, se comenzó a grabar el 29 de agosto del 2022.

“Es una de mis canciones más queridas de mi disco. Independientemente del arreglo musical y de la gente que con la que fue grabada, para mí el Huayno es una aceptación de una grieta, de una realidad que no me gusta, pero que existe y para mí tiene que ser nombrada, y tiene que ser nombrada con mucha claridad y mucha dignidad, porque ahí hay una organización enorme en la búsqueda de desaparecidos que no cesa y que no duerme”.

En seis años, la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz ha registrado 15 mil 525 personas con reporte, denuncia o noticia de desaparición en la entidad | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

Stephanie explica que para ella es admirable ver cómo las personas buscadoras complementan sus oficios con las jornadas que realizan para encontrar a sus seres queridos. “En esta cara de la realidad de México y de Latinoamérica, hacen casas y buscan a sus desaparecidos, o sea, es un oficio que existe, además de que la gente se prepara, y yo no podía ser indiferente ante ello”.

La autora de “Migrar”, confiesa que aunque siempre ha estado al pendiente de las noticias y la cruel situación que se vive en nuestro país, el acercamiento más personal con la búsqueda de personas fue a través de su excompañero de vida, donde observó cómo es que se viven estas jornadas para localizar a los desaparecidos.

“Me impactó muchísimo ver cómo el entorno natural, la naturaleza se podía volver una casa de muerte, un lugar terrible […], al ver cómo podemos convertir algo tan maravilloso que es el planeta en algo tan doloroso”.

Huayno de la búsqueda es el homenaje más sincero y respetuoso que Stephanie Delgado, Francisco “Paquito” Cruz, Ulises Martínez y Xiuhnel Valdivia grabaron para acompañar | Foto: Cortesía / Stephanie Delgado

La cantora veracruzana señala que no había sido consciente de lo que se vive en ese entorno, y por ello decidió hacer algo con sus letras, algo que pudiera conectar lo que se vive y se percibe en cada búsqueda.

“Comencé a imaginarme cómo es la tierra entre las uñas, cómo el olor y el petricor también puede significar dolor para ciertas personas, porque quizás interrumpen la búsqueda de un cuerpo o huesos, o la retrasan o la desaparecen o la hacen más invisible aún”.

Stephanie explica que la letra de la canción se encaminó hacia los sentidos, de lo sensorial, el tacto y el olfato, porque es así cómo las personas buscadoras se guían por el cuerpo, pues es su herramienta principal de contacto en su travesía que puede durar años y que ya es, para desgracia, algo cotidiano para miles de familias.

¿Por qué un Huayno para la canción de la búsqueda de personas?

El Huayno o trote es una danza que tiene un origen pre-colombiano quechua-aymara en la zona altiplánica, típica en la región andina, muy popular en Perú. Es común en los carnavales, fiestas y celebraciones y el día a día de los lugares donde se disfruta de esta música.

Stephanie comparte que eligió este género, el cual tenía claro desde el inicio, para hacer contraste con la temática de la letra, “pensaba un poco dentro de la crónica de Rubén Blades dentro de la salsa, y pensé que los huaynos que yo había escuchado tenían mucho que ver con la tierra en cuestión lírica”.

Desde Ciudad de México, en entrevista virtual, “Fa” recalca que siempre intentó no ser irrespetuosa con la realidad, con el dolor y la angustia que viven las personas que buscan a sus familiares. Es consciente de que hablarlo es doloroso, sobre todo si algunas personas usan estos temas para vender sus canciones, aprovechándose de la situación.

“Fa” recalca que siempre intentó no ser irrespetuosa con la realidad, con el dolor y la angustia que viven las personas que buscan a sus familiares / Ilustrativa René Corrales / Diario de Xalapa

“En lugar de hacer una crónica desgarradora de la muerte, que ya lo es, lo leemos todos los días en la prensa y redes sociales, yo quise hacer más bien una crónica de los sentidos, de la ruptura y la grieta que existe. Quise hacer una letra en un ejercicio poético”.

Tomando como referencia a uno de sus autores favoritos, Raúl Zurita, Delgado añade que fue un largo proceso de escritura probando y agregando elementos, dando como resultado un homenaje digno a la labor que realizan las y los buscadores en Veracruz y México. “Tratamos de ser muy respetuosos con la gente que está en la búsqueda”.

Pese a que la canción es muy rítmica, la historia del Huayno de la búsqueda es el homenaje más sincero y respetuoso que Stephanie Delgado, Francisco “Paquito” Cruz, Ulises Martínez y Xiuhnel Valdivia grabaron para acompañar a las miles de personas que día a día no pierden la esperanza de encontrar a su ser querido.

