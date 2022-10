Le pide matrimonio con anillo de dulce; lo rechazan y hasta le dieron su cachetada [Video]

Es muy común que en Estados Unidos y Canadá las parejas pidan matrimonio en los estadios, durante un evento deportivo, lo más común es verlo en beisbol y hockey; la novedad fue que un joven realizó todo el protocolo para pedirle la mano a su novia, pero todo cayó por la borda cuando su pareja se dio cuenta que el anillo era de dulce.

El semblante de su novia paso de risa a enojo en segundos y su desplante, para muchos de los comentarios en el video, fue exagerado, aunque otros están a favor de la pareja ya que lo tomaron como una burla en un momento que es muy importante para ella.

El video fue compartido en TikTok por la cuenta @canadianpartylie, no tardó nada en llegar a más de 250 reproducciones, acompañado de comentarios en inglés y español, los usuarios de redes sociales no perdieron tiempo en tomar el acontecimiento con humor, algunos pensaron que era broma, pero que el anillo de verdad pudo estar en la otra bolsa, aunque eso ya no lo sabremos.

¿Por qué cacheteó a su novio?

Todo ocurrió en el estadio Rogers Centre de Canadá casa de los Azulejos de Toronto, equipo que juega en las Ligas Mayores de Beisbol; durante el partido que disputaban ante los Medias Rojas de Boston, se ve como un joven se arrodilla ante su parejas y antes los aplausos de los aficionados que estaban alrededor, se metió la mano al bolsillo y sacó una cajita.

Al mismo tiempo, su novia, sorprendida esperó a que su pareja sacará de la cajita un anillo, ya que estaba arrodillado lo más común era pensar que ya estaba formalizando su relación ¿sorpresa? El anillo era de dulce y ante la mirada de los asistentes la reacción de la novia paso de alegría a enojo en segundos.

Se puede apreciar que después de la cachetada, enojada le dijo ¡¿qué te pasa?! Y otro par de grosería no es prudente mencionarlas, pero sería importante ver la cara del novio, eso no daría contexto para la reacción de su pareja, no es lo mismo darle el anillo con seriedad a darlo a las risas.





Acto seguido soltó un improperio, empujo a su novio y le aventó el refresco para darle la espalda y subir las escaleras dejándolo ahí junto al público que se aventó todo la escena, se desconoce que pasó después.

El video ya tiene 6988 me gusta y más de 400 comentarios, entre los que podemos destacar que muchos de ellos pensaban que el anillo de dulce era una broma y que el real o tenía en la otra bolsa, otros de plano le pusieron que se consiguiera otra pareja.